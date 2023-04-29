Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В письмах говорится, что представители частной военной корпорации желают пригласить на работу получателя листовки. А именно ищут добровольца, готового отправиться в зону СВО в составе «Вагнер».
«Приглашаются в качестве добровольцев мужчины от 21 до 60 лет», - сообщается в заветном письме.
Мотивацией для вступления могут послужить приятные условия и гарантии от «Вагнер». Это оклад в размере от 240 000 рублей и премии за результативность.
Также: «лучшая подготовка с высококвалифицированными инструкторами; страхование здоровья и жизни, гарантия выплат. Еще солдат обещают обеспечить лучшим снаряжением, оборудованием и оружием. При этом необязательно проходить срочную службу в армии.
В соцсетях сибиряки уже активно хвастаются, что получили долгожданные письма. Видно, что многим понравилась эта затея и они готовы звонить в ЧВК «Вагнер» уже сегодня.
«Я точно пойду, давно мечтал. Там крутые парни служат, да и зарплата радует. И я слышал, что отбор у них мягче, чем в ряды ВС РФ», - делится новосибирец, получивший письмо.