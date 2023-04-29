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Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска

29 апреля 2023, 10:33
Фото: АСТ-54/ВК
Новосибирцев приглашают в ЧВК «Вагнер»
Новосибирцы начали находить письма от ЧВК «Вагнер» в почтовых ящиках. Это массовая рассылка связана с приглашением вступить в ряды наемников.

В письмах говорится, что представители частной военной корпорации желают пригласить на работу получателя листовки. А именно ищут добровольца, готового отправиться в зону СВО в составе «Вагнер».

«Приглашаются в качестве добровольцев мужчины от 21 до 60 лет», - сообщается в заветном письме.

Мотивацией для вступления могут послужить приятные условия и гарантии от «Вагнер». Это оклад в размере от 240 000 рублей и премии за результативность.

Также: «лучшая подготовка с высококвалифицированными инструкторами; страхование здоровья и жизни, гарантия выплат. Еще солдат обещают обеспечить лучшим снаряжением, оборудованием и оружием. При этом необязательно проходить срочную службу в армии.

В соцсетях сибиряки уже активно хвастаются, что получили долгожданные письма. Видно, что многим понравилась эта затея и они готовы звонить в ЧВК «Вагнер» уже сегодня.

«Я точно пойду, давно мечтал. Там крутые парни служат, да и зарплата радует. И я слышал, что отбор у них мягче, чем в ряды ВС РФ», - делится новосибирец, получивший письмо.

#Алина Шефер#ЧВК "Вагнер"#Набор#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Зона СВО
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