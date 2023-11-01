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Ноябрь 2023
ЧВК «Вагнер» в Новосибирске возобновил набор бойцов СВО — теперь туда берут не всех
Группа «Вагнер» вновь начала набирать бойцов в Новосибирске для участия в СВО, заключая контракты с Росгвардией.
1 ноября 2023, 06:13
Май 2023
Названы новые условия приема в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Новые условия для приема в частную военную компанию «Вагнер» озвучили в Центре по набору добровольцев в Новосибирске.
4 мая 2023, 03:15
Апрель 2023
Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
Новосибирцы начали находить письма от ЧВК «Вагнер» в почтовых ящиках. Это массовая рассылка связана с приглашением вступить в ряды наемников.
29 апреля 2023, 10:33

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