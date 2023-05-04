Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В Центре по набору добровольцев в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске сообщили об изменениях условий приема новых кандидатов в компанию в мае 2023 года.
В настоящее время особо востребованными стали артиллеристы, водители, стрелки и снайперы, хотя окончательное определение специальности происходит в учебном центре.
Основные условия работы не изменились: оклад в размере 240 тыс. рублей в месяц и премии за выполненную работу, пишет «АиФ Новосибирск».
С 28 апреля всех сотрудников «Вагнера» будут относить к ветеранам боевых действий со всеми вытекающими привилегиями и льготами.