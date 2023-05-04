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Названы новые условия приема в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

4 мая 2023, 03:15
Фото: 1MI
Изменились некоторые условия набора

В Новосибирске назвали новые условия приема добровольцев в ЧВК «Вагнер»

Новые условия для приема в частную военную компанию «Вагнер» озвучили в Центре по набору добровольцев в Новосибирске.

В Центре по набору добровольцев в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске сообщили об изменениях условий приема новых кандидатов в компанию в мае 2023 года.

В настоящее время особо востребованными стали артиллеристы, водители, стрелки и снайперы, хотя окончательное определение специальности происходит в учебном центре.

Основные условия работы не изменились: оклад в размере 240 тыс. рублей в месяц и премии за выполненную работу, пишет «АиФ Новосибирск».

С 28 апреля всех сотрудников «Вагнера» будут относить к ветеранам боевых действий со всеми вытекающими привилегиями и льготами.

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