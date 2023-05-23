«Шеврон любой псих нацепит»: новосибирцы не верят в изнасилование девочек военным

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Судя по комментариям, большинство не верят, что вагнеровец мог такое совершить. По мнению горожан, некоторые факты в этой истории не совпадают.
«Везде пишут, что все произошло у школы на Разъездной, но там нет никакой школы, все с ног на голову перевернули и переврали. Изнасилования, слава богу, не было, были развратные действия. Его уже задержали. Вы вообще обратили внимание, как подана эта новость? Вагнеровец с гранатами возле школы на разъездной бла бла бла… а по факту было все не так. По факту, не у школы, там ее нет, а на улице поймали, был не в форме, т.е вообще не понятно имеет ли он отношение к военным, не изнасиловал, а писюн показал, может подержать дал», - пишет в паблике «Инцидент Новосибирск» пользовательница Юлия.
О военнослужащем, который надругался над девочками, сообщил Telegram-канал Baza. По их данным, мужчина был одет в камуфляжную форму с шевроном, похожем на эмблему «Вагнер». Он встретил детей у школы на Разъездной, а потом под угрозой пистолета и гранат завел за гаражи и там изнасиловал. При этом местные СМИ пишут, что факт изнасилования еще не подтвержден. Также нет реальных данных о том, что это сделал военный.
«Шеврон любой псих мог нацепить, так что картинка бойца Вагнера тут не уместна»;
«Странный случай. Возле школы, не убежали, не кричали, одну насиловал, другая стояла и ждала? Не первоклассницы ведь»;
«Да не будет вагнеровец такое делать»; - вступились за бойцов ЧВК новосибирцы.
Однако нашлись в комментариях новосибирцы, которые заявили, что «Вагнер» либо намерено хотят опорочить, либо эта история не фейк, ведь в рядах корпорации много осужденных.
«Увы, у вагнеровцев такая репутация, что легко верится, что это был один их них. Или им сочувствующий - таких психов тоже сразу из толпы видно»;
«Вроде и суть то не сильно меняется, зато как звучит: вагнеровец… с гранатой… изнасиловал… В любом случае, я надеюсь, что это животное присядет на долго и жить ему на зоне будет не сладко», - пишут сибиряки.
Стоит отметить, официальных комментариев по факту случившегося инцидента ни местные полицейские, ни следователи не давали. Тем временем, история распространилась по СМИ и соцсетям и обросла домыслами и слухами, но верить в нее или нет – дело каждого.