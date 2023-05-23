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«Шеврон любой псих нацепит»: новосибирцы не верят в изнасилование девочек военным

23 мая 2023, 04:57
Фото: 1MI
Новосибирцы сегодня активно обсуждают в соцсетях новость из телеграм-каналов об изнасиловании мужчиной в военной форме двух школьниц 10 и 12 лет. Появилась информация, что в этом якобы замешен боец ЧВК «Вагнер», но люди в это не хотят верить.

Судя по комментариям, большинство не верят, что вагнеровец мог такое совершить. По мнению горожан, некоторые факты в этой истории не совпадают.

«Везде пишут, что все произошло у школы на Разъездной, но там нет никакой школы, все с ног на голову перевернули и переврали. Изнасилования, слава богу, не было, были развратные действия. Его уже задержали. Вы вообще обратили внимание, как подана эта новость? Вагнеровец с гранатами возле школы на разъездной бла бла бла… а по факту было все не так. По факту, не у школы, там ее нет, а на улице поймали, был не в форме, т.е вообще не понятно имеет ли он отношение к военным, не изнасиловал, а писюн показал, может подержать дал», - пишет в паблике «Инцидент Новосибирск» пользовательница Юлия.

О военнослужащем, который надругался над девочками, сообщил Telegram-канал Baza. По их данным, мужчина был одет в камуфляжную форму с шевроном, похожем на эмблему «Вагнер». Он встретил детей у школы на Разъездной, а потом под угрозой пистолета и гранат завел за гаражи и там изнасиловал. При этом местные СМИ пишут, что факт изнасилования еще не подтвержден. Также нет реальных данных о том, что это сделал военный.

«Шеврон любой псих мог нацепить, так что картинка бойца Вагнера тут не уместна»;
«Странный случай. Возле школы, не убежали, не кричали, одну насиловал, другая стояла и ждала? Не первоклассницы ведь»;
«Да не будет вагнеровец такое делать»; - вступились за бойцов ЧВК новосибирцы.

Однако нашлись в комментариях новосибирцы, которые заявили, что «Вагнер» либо намерено хотят опорочить, либо эта история не фейк, ведь в рядах корпорации много осужденных.

«Увы, у вагнеровцев такая репутация, что легко верится, что это был один их них. Или им сочувствующий - таких психов тоже сразу из толпы видно»;
«Вроде и суть то не сильно меняется, зато как звучит: вагнеровец… с гранатой… изнасиловал… В любом случае, я надеюсь, что это животное присядет на долго и жить ему на зоне будет не сладко», - пишут сибиряки.

Стоит отметить, официальных комментариев по факту случившегося инцидента ни местные полицейские, ни следователи не давали. Тем временем, история распространилась по СМИ и соцсетям и обросла домыслами и слухами, но верить в нее или нет – дело каждого.

Под Новосибирском мужчина в военной форме с пистолетом изнасиловал двух девочек
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