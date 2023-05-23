«Шеврон любой псих нацепит»: новосибирцы не верят в изнасилование девочек военным

О военнослужащем, который надругался над девочками, сообщил Telegram-канал Baza. По их данным, мужчина был одет в камуфляжную форму с шевроном, похожем на эмблему «Вагнер». Он встретил детей у школы на Разъездной, а потом под угрозой пистолета и гранат завел за гаражи и там изнасиловал. При этом местные СМИ пишут, что факт изнасилования еще не подтвержден. Также нет реальных данных о том, что это сделал военный.