Бердский педофил пристал к двум школьницам в Академгородке

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Как сообщают «Родные берега», подозреваемый был задержан в Бердске. Само преступление могло произойти в Советском районе. Источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчине славянской внешности предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Насильнику грозит срок до двадцати лет или пожизненное заключение.
До этого в социальных сетях сообщалось, что в Новосибирске бородатый мужчина заманил десятилетних школьниц за гаражи по улице Героев Труда, угрожая пистолетом и гранатой. После этого он изнасиловал девочек. При этом полиция якобы его не задержала.