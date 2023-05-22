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Бердский педофил пристал к двум школьницам в Академгородке

22 мая 2023, 07:41
Фото: 1MI
Педофилу грозит пожизненное заключение

Педофила, приставшего к новосибирским школьницам, поймали в Бердске

В социальных сетях в выходные появилась информация о возможном изнасиловании двух школьниц в Академгородке. Позже педофил был задержан.

Как сообщают «Родные берега», подозреваемый был задержан в Бердске. Само преступление могло произойти в Советском районе. Источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчине славянской внешности предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Насильнику грозит срок до двадцати лет или пожизненное заключение.

До этого в социальных сетях сообщалось, что в Новосибирске бородатый мужчина заманил десятилетних школьниц за гаражи по улице Героев Труда, угрожая пистолетом и гранатой. После этого он изнасиловал девочек. При этом полиция якобы его не задержала.

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#Бердск#Происшествия#Александр Ляхов#Педофил#Дети#Задержание
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