Бердский педофил пристал к двум школьницам в Академгородке

До этого в социальных сетях сообщалось, что в Новосибирске бородатый мужчина заманил десятилетних школьниц за гаражи по улице Героев Труда, угрожая пистолетом и гранатой. После этого он изнасиловал девочек. При этом полиция якобы его не задержала.