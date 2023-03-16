«Зрение ухудшается очень быстро»: почти ослепшего новосибирца приняли за педофила

Полуслепого старика, подходящего к детям с просьбой прочитать СМС, заметили бдительные соседи. После этого появились слухи, что пенсионер заманивает к себе несовершеннолетних под видом угощения мороженым, а сам вполне способен набрать сообщение на смартфоне голосом. Сочтя мужчину педофилом, жильцы обратились в полицию, после чего началась проверка по факту.