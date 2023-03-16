«Зрение ухудшается очень быстро»: почти ослепшего новосибирца приняли за педофила

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Дочь пенсионера уже написала объяснительную в отделении полиции, сообщает «НГС». По ее словам, отец начал стремительно терять зрение и с каждым днем болезнь прогрессирует. Информацию подтвердили и люди, хорошо знающие ситуацию. Не осознавший слепоту мужчина старается просить помощи у всех, кто ему встречается.
Полуслепого старика, подходящего к детям с просьбой прочитать СМС, заметили бдительные соседи. После этого появились слухи, что пенсионер заманивает к себе несовершеннолетних под видом угощения мороженым, а сам вполне способен набрать сообщение на смартфоне голосом. Сочтя мужчину педофилом, жильцы обратились в полицию, после чего началась проверка по факту.
До этого внимание горожан привлекла женщина, прогуливающая свою дочь в летнем платье, несмотря на мартовские морозы. Полиция уже проводит проверку.