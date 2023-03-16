atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

«Зрение ухудшается очень быстро»: почти ослепшего новосибирца приняли за педофила

16 марта 2023, 09:28
Фото: 1MI
Слепой новосибирец пострадал от соседей
В Новосибирске пожилой мужчина стал жертвой слишком бдительных соседей. Жильцы написали на старика заявление в полицию о мнимом приставании к детям.

Дочь пенсионера уже написала объяснительную в отделении полиции, сообщает «НГС». По ее словам, отец начал стремительно терять зрение и с каждым днем болезнь прогрессирует. Информацию подтвердили и люди, хорошо знающие ситуацию. Не осознавший слепоту мужчина старается просить помощи у всех, кто ему встречается.

Полуслепого старика, подходящего к детям с просьбой прочитать СМС, заметили бдительные соседи. После этого появились слухи, что пенсионер заманивает к себе несовершеннолетних под видом угощения мороженым, а сам вполне способен набрать сообщение на смартфоне голосом. Сочтя мужчину педофилом, жильцы обратились в полицию, после чего началась проверка по факту.

До этого внимание горожан привлекла женщина, прогуливающая свою дочь в летнем платье, несмотря на мартовские морозы. Полиция уже проводит проверку.

Что известно о матери, чей ребенок гулял в одном летнем платье в Новосибирске
Узнать подробнее
#Происшествия#Новосибирск#Пенсионер#Полиция#Проверка#Педофил#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети
Сегодня, 02:55
«Штрафы по кругу за брак»: сотрудники Wildberries из Новосибирска о забастовке коллег
Вчера, 10:08
Студенты НГТУ в Новосибирске получили уведомления о вызове в военкомат
Сегодня, 01:49
В Новосибирске объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
Вчера, 01:32
В Новосибирске мать гуляла с дочкой в летнем платье – на улице было +8 ℃
Сегодня, 01:31
Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!
Вчера, 03:23