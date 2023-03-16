Что известно о матери, чей ребенок гулял в одном летнем платье в Новосибирске

Полицией установлено, что мать детей состоит на профилактическом учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). В июне 2021 года и в марте 2023 года она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и воспитанию несовершеннолетних.