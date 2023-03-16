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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Что известно о матери, чей ребенок гулял в одном летнем платье в Новосибирске

16 марта 2023, 09:03
Фото: ВК/АСТ-54
Женщина два раза привлекалась к ответственности

Мать девочки в летнем платье состоит на учете полиции в Новосибирске

Мать с детьми заметили на детской площадке в Новосибирске – девочка гуляла в одном летнем платье в мартовскую погоду. Полиция начала проверку.

Ребенка в летнем платье заметили на детской площадке Первомайского района в микрорайоне «Весенний» 15 марта. Мать гуляла с двумя детьми и одна из них была без верхней одежды.

Полицией установлено, что мать детей состоит на профилактическом учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). В июне 2021 года и в марте 2023 года она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и воспитанию несовершеннолетних.

По данному факту уже проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Напомним, что данный инцидент взбудоражил общественность. Новосибирцы начали защищать мать и говорить, что ребенку было не холодно, а другие были обеспокоены здоровьем девочки.

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#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Город#Новосибирск
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