Что известно о матери, чей ребенок гулял в одном летнем платье в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Ребенка в летнем платье заметили на детской площадке Первомайского района в микрорайоне «Весенний» 15 марта. Мать гуляла с двумя детьми и одна из них была без верхней одежды.
Полицией установлено, что мать детей состоит на профилактическом учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). В июне 2021 года и в марте 2023 года она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и воспитанию несовершеннолетних.
По данному факту уже проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Напомним, что данный инцидент взбудоражил общественность. Новосибирцы начали защищать мать и говорить, что ребенку было не холодно, а другие были обеспокоены здоровьем девочки.