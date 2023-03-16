atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:31

Published Сегодня, 01:31

Modified Сегодня, 01:33

Updated Сегодня, 01:33

В Новосибирске мать гуляла с дочкой в летнем платье – на улице было +8 ℃

16 марта 2023, 01:31
Фото: ВК/АСТ-54
Ребенок была в летнем платье в марте

В Новосибирске мать гуляла с дочкой в летнем платье

В Первомайском районе Новосибирска заметили женщину, гуляющую с дочкой в одном платье без верхней одежды, кадры были опубликованы в ВК-паблике «АСТ-54».

Все произошло во дворе микрорайона «Весенний». Местные жители заметили на детской площадке мать с двумя детьми. Младший ребенок была раздета до платья.

Женщина качала девочку на качели. Автор поста утверждает, что мать объяснила это тем, что ее ребенок закаленный, и они загорают. Также автор публикации спросил, можно ли принять меры «по отношению к данной особе». В полиции оперативно инцидент не прокомментировали.

В комментариях новосибирцы встали на сторону матери, объяснив, что в ее поступке не было ничего криминального – на улице было +8 тепла и, судя по фотографиям, ребенку не было как-то плохо. Однако малая часть комментариев все же обеспокоилась здоровьем девочки:

В Новосибирске снег с крыши магазина упал на 8-летнюю девочку
Узнать подробнее
«Ребенок плакал или сопротивлялся, просил одежду у мамы, а она отказывала? Если что-то, не вписывается в ваш кругозор, зачем панику поднимать, и отрывать кого-то от дела? Погода днём на солнце сегодня, реально располагала снять куртку.. но особо впечатлительные этого естественно не делали)»;
«Ээ, ну как бы это. Судя по позе ребенка - ей явно не холодно и она явно не страдает. На улице сегодня было +8, а на солнце и в майке можно было стоять. А ответила она так, чтобы вы со своими учениями не лезли скорее всего. Автор, если вы чего-то не понимаете, это не значит, что все вокруг неправильно, это значит, что вы дурак. И да, она сидит на куртке, если что»;
«Последнее время у людей появилась идиотская привычка: совать свой нос в чужую жизнь, снимать на телефон и пытаться пиариться на этом»;
«Единственный вопрос что она на кочелях в одном платье?Качели то ледяные,это ж застудить все можно,если в тёплых штанах,то другой вопрос».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

Захлебнулась водой: в Новосибирске начали судить учителя после гибели школьницы
Узнать подробнее

Читайте также о том, как в Дзержинском районном суде Новосибирска начали судить школьного учителя физкультуры, на уроке которого утонула ученица 2-го класса.

#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
Вчера, 01:32
«Штрафы по кругу за брак»: сотрудники Wildberries из Новосибирска о забастовке коллег
Вчера, 10:08
«Забудьте это место»: врач нахамил бабушке со сломанной ногой в ГКБ №1 Новосибирска
14 марта 07:25
В Новосибирске продают 100-летние квартиры в старейших домах-памятниках
14 марта 10:02
Как записаться в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч в Новосибирске и кого не берут
14 марта 04:58
Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!
Вчера, 03:23