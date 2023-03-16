В Новосибирске мать гуляла с дочкой в летнем платье – на улице было +8 ℃

В комментариях новосибирцы встали на сторону матери, объяснив, что в ее поступке не было ничего криминального – на улице было +8 тепла и, судя по фотографиям, ребенку не было как-то плохо. Однако малая часть комментариев все же обеспокоилась здоровьем девочки: