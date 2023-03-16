В Новосибирске мать гуляла с дочкой в летнем платье – на улице было +8 ℃

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Published Сегодня, 01:31
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Все произошло во дворе микрорайона «Весенний». Местные жители заметили на детской площадке мать с двумя детьми. Младший ребенок была раздета до платья.
Женщина качала девочку на качели. Автор поста утверждает, что мать объяснила это тем, что ее ребенок закаленный, и они загорают. Также автор публикации спросил, можно ли принять меры «по отношению к данной особе». В полиции оперативно инцидент не прокомментировали.
В комментариях новосибирцы встали на сторону матери, объяснив, что в ее поступке не было ничего криминального – на улице было +8 тепла и, судя по фотографиям, ребенку не было как-то плохо. Однако малая часть комментариев все же обеспокоилась здоровьем девочки:
«Ребенок плакал или сопротивлялся, просил одежду у мамы, а она отказывала? Если что-то, не вписывается в ваш кругозор, зачем панику поднимать, и отрывать кого-то от дела? Погода днём на солнце сегодня, реально располагала снять куртку.. но особо впечатлительные этого естественно не делали)»;
«Ээ, ну как бы это. Судя по позе ребенка - ей явно не холодно и она явно не страдает. На улице сегодня было +8, а на солнце и в майке можно было стоять. А ответила она так, чтобы вы со своими учениями не лезли скорее всего. Автор, если вы чего-то не понимаете, это не значит, что все вокруг неправильно, это значит, что вы дурак. И да, она сидит на куртке, если что»;
«Последнее время у людей появилась идиотская привычка: совать свой нос в чужую жизнь, снимать на телефон и пытаться пиариться на этом»;
«Единственный вопрос что она на кочелях в одном платье?Качели то ледяные,это ж застудить все можно,если в тёплых штанах,то другой вопрос».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*
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