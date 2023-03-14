В Новосибирске снег с крыши магазина упал на 8-летнюю девочку

Инцидент произошел на улице Олеко Дундича, 3. С пристройки к 9-ти этажному дому произошел сход снега с крыш на девочку 8 лет. Ребенок пришла домой самостоятельно и пожаловалась маме на боль в голове. Пострадавшую отвезли в больницу, однако врачи диагноз не подтвердили.