В Новосибирске снег с крыши магазина упал на 8-летнюю девочку

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
Инцидент произошел на улице Олеко Дундича, 3. С пристройки к 9-ти этажному дому произошел сход снега с крыш на девочку 8 лет. Ребенок пришла домой самостоятельно и пожаловалась маме на боль в голове. Пострадавшую отвезли в больницу, однако врачи диагноз не подтвердили.
Выяснилось, что снег упал с кровли магазина «Монетка». Ранее он уже получал 4 предостережения.
«Какие меры приняты в отношении магазина? Случай зафиксирован, требуем обращения в прокуратуру, все надзорные органы в отношении администрации данного магазина. Тем более, ранее были предупреждения. И доложить мне», - сказал мэр Анатолий Локоть.
Как отметил глава администрации Калининского района, обращения в полицию и прокуратуру уже поступили. По словам мэра, у каждого такого случая должен быть адрес и фамилия руководителя, которые нужно придать огласке. Ранее руководство магазина игнорировало предупреждение главы города о сходе снега с крыш.