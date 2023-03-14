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Updated Сегодня, 01:29

В Новосибирске снег с крыши магазина упал на 8-летнюю девочку

14 марта 2023, 01:26
Фото: 1MI
Девочка не пострадала
В Калининском районе Новосибирска снег сошел на девочку-пешехода, о чем сообщил глава администрации района Герман Шатула во время аппаратного совещания 14 марта.

Инцидент произошел на улице Олеко Дундича, 3. С пристройки к 9-ти этажному дому произошел сход снега с крыш на девочку 8 лет. Ребенок пришла домой самостоятельно и пожаловалась маме на боль в голове. Пострадавшую отвезли в больницу, однако врачи диагноз не подтвердили.

Выяснилось, что снег упал с кровли магазина «Монетка». Ранее он уже получал 4 предостережения.

«Какие меры приняты в отношении магазина? Случай зафиксирован, требуем обращения в прокуратуру, все надзорные органы в отношении администрации данного магазина. Тем более, ранее были предупреждения. И доложить мне», - сказал мэр Анатолий Локоть.

Как отметил глава администрации Калининского района, обращения в полицию и прокуратуру уже поступили. По словам мэра, у каждого такого случая должен быть адрес и фамилия руководителя, которые нужно придать огласке. Ранее руководство магазина игнорировало предупреждение главы города о сходе снега с крыш.

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#Эмилия Губарева#Дети#Снег#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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