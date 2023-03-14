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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Захлебнулась водой: в Новосибирске начали судить учителя после гибели школьницы

14 марта 2023, 08:30
Фото: 1MI
Девочка скончалась в больнице через день
В Дзержинском районном суде Новосибирска начали рассматривать дело против школьного учителя физкультуры, на уроке которого утонула ученица 2-го класса.

Несчастнsй случай произошел 15 ноября 2022 года в одной из новосибирских школ. Ученица второго класса на уроке физкультуры в бассейне захлебнулась водой.

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Девочка не умела плавать. Ее доставили в больницу, но спасти второклассницу не удалось. Она умерла на следующий день.

Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении учителя физической культуры. Мужчину обвиняют в необеспечении безопасности занятий, а также нарушении норм единовременной загрузки бассейна.

Кроме того, педагог не обеспечил учеников спасательным инвентарем. Его дело начал рассматривать новосибирский суд. 

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