Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Несчастнsй случай произошел 15 ноября 2022 года в одной из новосибирских школ. Ученица второго класса на уроке физкультуры в бассейне захлебнулась водой.
Девочка не умела плавать. Ее доставили в больницу, но спасти второклассницу не удалось. Она умерла на следующий день.
Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении учителя физической культуры. Мужчину обвиняют в необеспечении безопасности занятий, а также нарушении норм единовременной загрузки бассейна.
Кроме того, педагог не обеспечил учеников спасательным инвентарем. Его дело начал рассматривать новосибирский суд.