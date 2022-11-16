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Пять громких смертей в школах Новосибирской области в 2022 году

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Пятеро детей погибли в школах Новосибирской области с начала 2022 года
Пятеро детей погибли в школах Новосибирской области с начала 2022 года. Две трагедии произошли на уроке физкультуры этой осенью со второклассниками – вчера, 15 ноября, в бассейне образовательного учреждения утонула девочка, а в октябре скончался мальчик во время разминки.
Сюжет
Школа

Гибель ребенка в бассейне школы №197 в Новосибирске – что известно:

Во вторник, 15 ноября, в школе №197 после занятий по плаванию с учителем физкультуры в бассейне обнаружили ученицу второго класса без сознания. Девочке незамедлительно вызвали скорую помощь, но это не спасло ей жизнь. Она скончалась в реанимации.

В Новосибирске умерла найденная на дне школьного бассейна второклассница
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Точную причину смерти ребенка пока не озвучивали. В этом, и в том, кто виновен предстоит разобраться следователям. Они уже начали возбудили дело по статье о причинении смерти малолетнему по неосторожности.

Второклассница утонула в школьном бассейне в Новосибирске: что известно о школе №197
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Мальчик умер во время разминки на уроке физкультуры в Сокуре:

Чуть больше месяца назад в Мошковском районе Новосибирской области простились с второклассником, который умер во время занятий физической культурой в школе. Мальчик выполнял упражнения, разминался, а потом неожиданно упал без чувств на землю.

Скорая приехала очень быстро. Ребенка реанимировали прямо на ходу в карете, но все попытки оказались тщетны – он умер, не доехав до больницы. Обстоятельства гибели мальчика до сих пор устанавливают правоохранители.

Второклассник внезапно умер на уроке физкультуры в Новосибирской области
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Девочка-подросток свела счеты с жизнью в туалете гимназии «Горностай»:

Эта трагическая история произошла весной в гимназии №6. На перемене учителя обнаружили в туалете тело 15-летней девочки - она покончила с собой. Перед выходом в школу она оставила дома предсмертную записку, в которой жаловалась на свою внешность.

Директор учреждения рассказывала ранее, что у подростка не было ссор со сверстниками и педагогами.

В Новосибирске директор гимназии рассказала, что было в предсмертной записке погибшей
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Футбольные ворота раздавили 14-летнего школьника под Новосибирском:

Громким скандалом обернулась смерть школьника на стадионе спорткомплекса в селе Улыбино 2 июня. Мальчика насмерть придавило футбольными воротами.

Подросток после игры решил размяться на воротах. Он повис на конструкции, а она, не выдержав его веса, обрушилась прямо на него. Спасти юношу не смогли.

Следователи во время расследования инцидента возбудили уголовное дело о халатности против директора комплекса. После случившегося губернатор региона Андрей Травников призвал всех руководителей муниципалитетов проверить все спортивные объекты.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Гибель#Второклассница утонула в бассейне#Алина Шефер
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