Пять громких смертей в школах Новосибирской области в 2022 году

Во вторник, 15 ноября, в школе №197 после занятий по плаванию с учителем физкультуры в бассейне обнаружили ученицу второго класса без сознания. Девочке незамедлительно вызвали скорую помощь, но это не спасло ей жизнь. Она скончалась в реанимации.
Точную причину смерти ребенка пока не озвучивали. В этом, и в том, кто виновен предстоит разобраться следователям. Они уже начали возбудили дело по статье о причинении смерти малолетнему по неосторожности.
Чуть больше месяца назад в Мошковском районе Новосибирской области простились с второклассником, который умер во время занятий физической культурой в школе. Мальчик выполнял упражнения, разминался, а потом неожиданно упал без чувств на землю.
Скорая приехала очень быстро. Ребенка реанимировали прямо на ходу в карете, но все попытки оказались тщетны – он умер, не доехав до больницы. Обстоятельства гибели мальчика до сих пор устанавливают правоохранители.
Эта трагическая история произошла весной в гимназии №6. На перемене учителя обнаружили в туалете тело 15-летней девочки - она покончила с собой. Перед выходом в школу она оставила дома предсмертную записку, в которой жаловалась на свою внешность.
Директор учреждения рассказывала ранее, что у подростка не было ссор со сверстниками и педагогами.
Громким скандалом обернулась смерть школьника на стадионе спорткомплекса в селе Улыбино 2 июня. Мальчика насмерть придавило футбольными воротами.
Подросток после игры решил размяться на воротах. Он повис на конструкции, а она, не выдержав его веса, обрушилась прямо на него. Спасти юношу не смогли.
Следователи во время расследования инцидента возбудили уголовное дело о халатности против директора комплекса. После случившегося губернатор региона Андрей Травников призвал всех руководителей муниципалитетов проверить все спортивные объекты.