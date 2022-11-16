Пять громких смертей в школах Новосибирской области в 2022 году

Пятеро детей погибли в школах Новосибирской области с начала 2022 года. Две трагедии произошли на уроке физкультуры этой осенью со второклассниками – вчера, 15 ноября, в бассейне образовательного учреждения утонула девочка, а в октябре скончался мальчик во время разминки.

Гибель ребенка в бассейне школы №197 в Новосибирске – что известно: Мальчик умер во время разминки на уроке физкультуры в Сокуре: Девочка-подросток свела счеты с жизнью в туалете гимназии «Горностай»: Футбольные ворота раздавили 14-летнего школьника под Новосибирском:

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