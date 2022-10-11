По данным следствия, 8-летний мальчик был на физкультуре 10 октября в Сокурской школе. Он с одноклассниками делал разминку. В какой-то момент ребенок упал, потеряв сознание. Учитель тут же вызвал скорую помощь. Врачи повезли мальчика в больницу, однако тот скончался в карете скорой помощи.