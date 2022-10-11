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Второклассник внезапно умер на уроке физкультуры в Новосибирской области

Вчера, 04:00
Фото: 1MI

Следком проверит смерть второклассника на физкультуре в школе под Новосибирском

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры, сообщают в СУ СК по НСО.

По данным следствия, 8-летний мальчик был на физкультуре 10 октября в Сокурской школе. Он с одноклассниками делал разминку. В какой-то момент ребенок упал, потеряв сознание. Учитель тут же вызвал скорую помощь. Врачи повезли мальчика в больницу, однако тот скончался в карете скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Следователи допрашивают родственников погибшего ребенка и учителей.  Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в понедельник, 10 октября нашли тело школьницы под окнами дома на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью.

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