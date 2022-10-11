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Второклассник умер на уроке физкультуры в школе под Новосибирском

Вчера, 02:37
Фото: 1MI

Второклассник умер на уроке физкультуры в селе Сокур в Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области умер второклассник, о чем заявляют в Telegram-канале «Любить Новосибирск».

Инцидент произошел в селе Сокур. На уроке физической культуры умер второклассник – такую информацию распространяли местные паблики 10 октября. В сообщениях указана и причина возможной смерти – у ребенка оторвался тромб.

Источники СМИ в правоохранительных органах заявляют, что проводится проверка по данному факту. По предварительной версии школьник мог умереть от сердечной недостаточности.  

Напомним, что в понедельник, 10 октября нашли тело школьницы под окнами дома на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Дети#Смерть
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