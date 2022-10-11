Инцидент произошел в селе Сокур. На уроке физической культуры умер второклассник – такую информацию распространяли местные паблики 10 октября. В сообщениях указана и причина возможной смерти – у ребенка оторвался тромб.
Источники СМИ в правоохранительных органах заявляют, что проводится проверка по данному факту. По предварительной версии школьник мог умереть от сердечной недостаточности.
Напомним, что в понедельник, 10 октября нашли тело школьницы под окнами дома на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью.