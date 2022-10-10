Напомним, что ранее школьница сымитировала обморок, чтобы не платить за такси в Новосибирске. Девочке вызвали скорую помощь, и прибывшие медики сразу раскрыли обманщицу. Чтобы не доводить дело до полиции, одна из них позвонила бабушке, и та оплатила их поездку.