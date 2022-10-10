По словам очевидцев, 14-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа, что подтверждает источник НГС в правоохранительных органах. Школьница получила травмы несовместимые с жизнью.
Ее тело нашли под окнами. На место дежурил автомобиль реанимации. Также там был экипаж полиции. На момент публикации новости в ГУ МВД информацию оперативно не подтвердили.
Напомним, что ранее школьница сымитировала обморок, чтобы не платить за такси в Новосибирске. Девочке вызвали скорую помощь, и прибывшие медики сразу раскрыли обманщицу. Чтобы не доводить дело до полиции, одна из них позвонила бабушке, и та оплатила их поездку.