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Тело школьницы нашли под окнами дома на Вокзальной магистрали в Новосибирске

10 октября 04:36
Фото: 1MI
Трагедия произошла утром 10 октября в Новосибирске на Вокзальной Магистрали в доме № 3.

По словам очевидцев, 14-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа, что подтверждает источник НГС в правоохранительных органах. Школьница получила травмы несовместимые с жизнью.

Ее тело нашли под окнами. На место дежурил автомобиль реанимации. Также там был экипаж полиции. На момент публикации новости в ГУ МВД информацию оперативно не подтвердили.

Напомним, что ранее школьница сымитировала обморок, чтобы не платить за такси в Новосибирске. Девочке вызвали скорую помощь, и прибывшие медики сразу раскрыли обманщицу. Чтобы не доводить дело до полиции, одна из них позвонила бабушке, и та оплатила их поездку.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Дети#Смерть#Уголовное дело
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