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В Новосибирске умерла найденная на дне школьного бассейна второклассница

Сегодня, 04:39
Фото: СУ СКР НСО
Девочку, упавшую в бассейн школы № 197 в Новосибирске, не удалось спасти
Девочку, упавшую в бассейн школы № 197 в Новосибирске, не удалось спасти. Она скончалась в реанимации, сообщает СУ СКР региона 16 ноября.

Напомним, вчера после урока физкультуры второклассницу обнаружили на дне школьного бассейна без сознания. Ребенка экстренно госпитализировали. А сегодня стало известно, что она погибла.

«Возбуждено уголовное дело по факту утопления ребенка в бассейне школы. Оно квалифицируется, как причинении смерти по неосторожности», - передает Следственный комитет.

Напомним, зимой 2020 года в аквапарке Новосибирска утонул 16-летний подросток, который приехал на новогодний отдых с семьей из Кемерова.

Его рука застряла между металлических прутьев на одном из аттракционов. Самостоятельно выбраться из ловушки у ребенка не вышло. Эта трагедия до сих пор расследуется.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Бассейн#Алина Шефер#Второклассница утонула в бассейне
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