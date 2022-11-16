В Новосибирске умерла найденная на дне школьного бассейна второклассница

Напомним, вчера после урока физкультуры второклассницу обнаружили на дне школьного бассейна без сознания. Ребенка экстренно госпитализировали. А сегодня стало известно, что она погибла.
«Возбуждено уголовное дело по факту утопления ребенка в бассейне школы. Оно квалифицируется, как причинении смерти по неосторожности», - передает Следственный комитет.
Напомним, зимой 2020 года в аквапарке Новосибирска утонул 16-летний подросток, который приехал на новогодний отдых с семьей из Кемерова.
Его рука застряла между металлических прутьев на одном из аттракционов. Самостоятельно выбраться из ловушки у ребенка не вышло. Эта трагедия до сих пор расследуется.