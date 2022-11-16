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Новосибирцы обсуждают в соцсетях гибель второклассницы в бассейне школы №197

Сегодня, 07:15
Фото: atas.info
Новосибирцы обсуждают в соцсетях гибель второклассницы в бассейне школы №197
В Новосибирске умерла школьница, которая наглоталась воды в бассейне после урока физкультуры. О её смерти стало известно сегодня, 16 ноября, и эту трагедию и саму школу №197 люди начали обсуждать в соцсетях и на форумах.

Подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» обсудили школу, где погибла в бассейне второклассница. Они возмутились тем, что детей в таком малом возрасте учат плавать в школе. Также, по их мнению, подобные занятия не должны вести учителя физкультуры.

«Ну родителям ребенка теперь расскажите и учителю, которого посадить должны. Я бы своих не отпустил в 8 лет плавать с физруком учиться и ещё 20ю такими же "пловцами"», - написал в группе один из сибиряков.

Как оказалось, на одном из школьных форумов уже давно негативно отзываются об этом учебном учреждении. Положительных комментариев от учеников и их родителей примерно втрое меньше, чем негативных.

«Я учусь в 197 школе, и могут сказать, что отношение к ученикам здесь ужасное. Учителя превышают рамки дозволенного, выпивают на рабочем месте, хамят», - пишет одна из учениц.
«Директор позволяет себе и своим сотрудникам разговаривать с детьми и родителями так, как будто мы пришли к ним домой и попросились переночевать. А завучу лучше бы работать в колонии строго режима с её рвением к воспитанию и манерой разговора», - сообщила одна из мам ученика.

Женщина также рассказала в отзывах о другом инциденте, который не так давно произошел в школе. Якобы учителя однажды нашли в стенах учебного учреждения наркотики и обвинили одного из учащихся в их распространении. А ребенка в попытке выудить информацию педагоги довели до обморока и больницы.

Второклассница утонула в школьном бассейне в Новосибирске: что известно о школе №197
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#Алина Шефер#Общество#Второклассница утонула в бассейне#Новосибирск#Новосибирская область#Утонул#Дети#Школа
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