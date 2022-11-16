Новосибирцы обсуждают в соцсетях гибель второклассницы в бассейне школы №197

Женщина также рассказала в отзывах о другом инциденте, который не так давно произошел в школе. Якобы учителя однажды нашли в стенах учебного учреждения наркотики и обвинили одного из учащихся в их распространении. А ребенка в попытке выудить информацию педагоги довели до обморока и больницы.