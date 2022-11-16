Новосибирцы обсуждают в соцсетях гибель второклассницы в бассейне школы №197

Подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» обсудили школу, где погибла в бассейне второклассница. Они возмутились тем, что детей в таком малом возрасте учат плавать в школе. Также, по их мнению, подобные занятия не должны вести учителя физкультуры.
«Ну родителям ребенка теперь расскажите и учителю, которого посадить должны. Я бы своих не отпустил в 8 лет плавать с физруком учиться и ещё 20ю такими же "пловцами"», - написал в группе один из сибиряков.
Как оказалось, на одном из школьных форумов уже давно негативно отзываются об этом учебном учреждении. Положительных комментариев от учеников и их родителей примерно втрое меньше, чем негативных.
«Я учусь в 197 школе, и могут сказать, что отношение к ученикам здесь ужасное. Учителя превышают рамки дозволенного, выпивают на рабочем месте, хамят», - пишет одна из учениц.
«Директор позволяет себе и своим сотрудникам разговаривать с детьми и родителями так, как будто мы пришли к ним домой и попросились переночевать. А завучу лучше бы работать в колонии строго режима с её рвением к воспитанию и манерой разговора», - сообщила одна из мам ученика.
Женщина также рассказала в отзывах о другом инциденте, который не так давно произошел в школе. Якобы учителя однажды нашли в стенах учебного учреждения наркотики и обвинили одного из учащихся в их распространении. А ребенка в попытке выудить информацию педагоги довели до обморока и больницы.