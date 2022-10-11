10 октября 2022 года в школе Мошковского района мальчик занимался на уроке физкультуры. Во время разминки ему стало плохо – он упал, потеряв сознание. Учитель сразу же вызвал скорую помощь, вот только скончался второклассник на пути в больницу. Сейчас следователи допрашивают родственников погибшего ребенка и учителей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
2 июня 2022 года в спорткомлексе Искитимского района 14-летнего подростка насмерть придавило воротами. Мальчик повис на конструкции, не подразумевая, что ворота могут его не выдержать. Они упали на юношу. Школьник скончался. Тогда ответственность за гибель легла на директора комплекса. Его обвиняют в халатности. Свою вину руководитель отрицает, но факт остается фактом – ворота не были закреплены.
21 апреля 2022 года в туалете гимназии №6 было найдено тело 15-летней девочки. Подросток свела счеты с жизнью вечером, когда все ученики уже ушли домой. Школьница оставила дома прощальную записку, в которой жаловалась на проблемы с внешностью.