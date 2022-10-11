2 июня 2022 года в спорткомлексе Искитимского района 14-летнего подростка насмерть придавило воротами. Мальчик повис на конструкции, не подразумевая, что ворота могут его не выдержать. Они упали на юношу. Школьник скончался. Тогда ответственность за гибель легла на директора комплекса. Его обвиняют в халатности. Свою вину руководитель отрицает, но факт остается фактом – ворота не были закреплены.