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Самые громкие смерти детей в школах Новосибирска в 2022 году

Вчера, 05:42
Фото: 1MI

В 2022 году три ребенка погибли в школах Новосибирской области

В Новосибирской области в 2022 году произошло три смерти детей в школах. Еще вчера ребенок умер на физкультуре, летом мальчика придавило воротами, а весной подросток свела счеты с жизнью прямо в туалете. Рассказываем подробно в материале Atas.info.

Второклассник умер на уроке физкультуры в Сокуре

10 октября 2022 года в школе Мошковского района мальчик занимался на уроке физкультуры. Во время разминки ему стало плохо – он упал, потеряв сознание. Учитель сразу же вызвал скорую помощь, вот только скончался второклассник на пути в больницу. Сейчас следователи допрашивают родственников погибшего ребенка и учителей.  Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Второклассник внезапно умер на уроке физкультуры в Новосибирской области
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Школьника придавило футбольными воротами в селе Улыбино

2 июня 2022 года в спорткомлексе Искитимского района 14-летнего подростка насмерть придавило воротами. Мальчик повис на конструкции, не подразумевая, что ворота могут его не выдержать. Они упали на юношу. Школьник скончался. Тогда ответственность за гибель легла на директора комплекса. Его обвиняют в халатности. Свою вину руководитель отрицает, но факт остается фактом – ворота не были закреплены.

Директор спорткомплекса под Новосибирском отрицает вину после гибели подростка
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Восьмиклассницу нашли мертвой в туалете гимназии «Горностай»

21 апреля 2022 года в туалете гимназии №6 было найдено тело 15-летней девочки. Подросток свела счеты с жизнью вечером, когда все ученики уже ушли домой. Школьница оставила дома прощальную записку, в которой жаловалась на проблемы с внешностью.

Погибшая школьница в новосибирской гимназии «Горностай» оставила предсмертную записку
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