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Утонул

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Октябрь
Новосибирские спасатели рассказали о гибели рыбака
Спасатели из Новосибирской области проинформировали о гибели рыбака и предупредили сибиряков о возможных рисках любителей половить рыбу.
18 октября, 02:41
Сентябрь
Несколько сотен людей утонули летом 2024 в Сибири
В Новосибирской области во время пресс-конференции озвучили статистику по утонувшим в Сибири за прошедшее лето.
19 сентября, 01:54
Август
Стало известно, когда в Новосибирской области завершится купальный сезон 2024
21 августа, 04:41
Труп утонувшего новосибирца плавал по Оби — его тело доставали спасатели
В Новосибирске нашли утонувшего мужчину: его тело доставали из воды спасатели МАСС.
16 августа, 03:23
Тело утонувшего мужчины достали из реки Обь в Новосибирске
В Новосибирске произошла новая трагедия: утонул мужчина, подробнее рассказали в МАСС.
14 августа, 02:12
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
8 августа, 10:33
Пропал на воде: водолазы ищут тело утонувшего мужчины в Новосибирске
В Новосибирске очередное купание обернулось трагедией, подробности сообщили в МАСС.
4 августа, 02:34
Пьяный новосибирец пошел купаться с ребенком и утонул
В реке Обь в Новосибирске утонул пьяный мужчина, сообщили спасатели МАСС.
2 августа, 02:19
Июль
Погибшим в котловане нашли пропавшего без вести молодого новосибирца
В Новосибирске несколько дней вели поиски пропавшего мужчины, волонтеры из поискового отряда рассказали о его гибели.
30 июля, 06:29
13-летнего новосибирца унесла на глазах матери река в Горном Алтае — тело ищут
28 июля в селе Элекмонар в Чемальском районе Катунь унесла 13-летнего жителя Новосибирска, его тело всё еще идут, рассказали в СУ СК по Республике Алтай.
29 июля, 08:30
Количество утонувших за неделю назвали в Новосибирской области
22 июля, 04:10
Так и не нашли тело молодого мужчины, который утонул, спасая детей в Новосибирске
Спасатели МАСС обследовали дно Оби площадью 50 тысяч кв. метров, но тело найти до сих пор не удалось, рассказали в спасательной службе.
15 июля, 05:24
Погибли 46 новосибирцев: названы районы, где тонут больше всего людей летом 2024
13 июля, 06:02
Одно тело не нашли: двое новосибирцев утонули за день в реке Обь
В Новосибирске продолжают случаться трагедии на воде, о последних случаях рассказали в МАСС.
13 июля, 02:56
Двух утопленников выловили за минувшие сутки в Новосибирске
Тела двух мужчин обнаружили в водоемах 11 июня в разных районах Новосибирска, рассказали спасатели МАСС.
12 июля, 04:03
Шестилетний ребенок утонул в Оби под Новосибирском
В реке Обь под Новосибирском утонул шестилетний мальчик, следователи начали уголовно-процессуальную проверку по факту трагедии.
10 июля, 11:08
Труп утонувшего лося нашли под Новосибирском
В Новосибирской области нашли утонувшего лося, сообщают очевидцы в соцсетях.
10 июля, 01:37
Спасал друга: появились подробности гибели утонувшего школьника в Новосибирске
9 июля, 04:15
Не умеющий плавать школьник утонул в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло очередная трагедия на воде: утонул ребенок, сообщают очевидцы в соцсетях.
9 июля, 01:25
Утопленники, ДТП и пожары: страшные риски июля для Новосибирска назвала мэрия
Мэрия назвала в числе опасностей для Новосибирска пожары и гибели на воде.
4 июля, 09:48

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