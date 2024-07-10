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Зверь утонул

Труп утонувшего лося нашли под Новосибирском

10 июля 2024, 01:37
Фото: 1MI
Зверь утонул
В Новосибирской области нашли утонувшего лося, сообщают очевидцы в соцсетях.

Случилось все на днях в Искитимском районе. Лось самостоятельно спустился в карьер, вероятно, искупаться в жару и попить воды.

Выбраться на берег животное уже не смогло. Зверь погиб на глазах очевидцев. Оперативно помочь ему было невозможно, хоть на место и вызвали специалистов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Новосибирске сбили косулю. Животное удалось спасти благодаря настойчивости волонтеров. Правда, без скандала не обошлось. Зоозащитники переругались с Минприроды.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Животные#Утонул#Лось#Искитимский район#Карьер
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