Труп утонувшего лося нашли под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
Случилось все на днях в Искитимском районе. Лось самостоятельно спустился в карьер, вероятно, искупаться в жару и попить воды.
Выбраться на берег животное уже не смогло. Зверь погиб на глазах очевидцев. Оперативно помочь ему было невозможно, хоть на место и вызвали специалистов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Новосибирске сбили косулю. Животное удалось спасти благодаря настойчивости волонтеров. Правда, без скандала не обошлось. Зоозащитники переругались с Минприроды.