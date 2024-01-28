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Через такие кучи сена косули перебраться не могут

Нашествие косуль в Новосибирской области: города огораживают сеном

28 января 2024, 10:09
Фото: t.me/monprirodi
Через такие кучи сена косули перебраться не могут
В регионе продолжается массовая сезонная миграция косуль. Чтобы уберечь животных от опасностей городской среды, охотоведы возводят заграждения из сена

Один из самых крупных населенных пунктов, который лежит на пути миграции косуль — Куйбышев, расположенный в 300 километрах от Новосибирска. Вокруг него возвели преграды из сена, чтобы животные не попали на городские улицы.

«Как в Омске не будет — косули не переплывут „куйбышевскую Сену“, сыто утонут в крепком и теплом сне. Наши сотрудники начали круглосуточно дежурить на лыжах, снегоходах и дронах в районе», — написал в своем телеграм-канале глава регионального Минприроды Евгений Шестернин.

В конце декабря 2023 года больше одной тысячи косуль оказались в пригороде Омска и в самом городе, где животные попадают под машины и травмируют себя при встрече с человеком. Достоверно известно о гибели более 40 животных.

Миграция парнокопытных вызвана аномально низкими температурами и большим количеством снега, выпавшего в Томской и северной части Новосибирской области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Куйбышев#Минприроды#Евгений Шестернин#Миграция#Косули#Сено
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