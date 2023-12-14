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Косуля погибла

Косуля сломала шею в заборе у вокзала и погибла в Новосибирской области

14 декабря 2023, 03:09
Фото: 1MI
Косуля погибла

Погибшую косулю нашли у вокзала в Чанах Новосибирской области

На территории вокзала в Чановском районе Новосибирской области было обнаружено безжизненное тело косули. Животное получило перелом шеи, застряв в заборе.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, данная косуля недавно уже попадалась на территории вокзала. Очевидцы сняли ее на видео: она еле стояла на хрупких ногах, вероятно, плохо себя чувствовав. Тогда охранники вокзала помогли заблудившейся косуле вернуться в лес. Однако, при следующем ее посещении вокзала произошла трагедия.

Министр подчеркнул, что животные могут вести себя по-разному в связи с погодными условиями. Поэтому люди должны действовать одинаково — незамедлительно сообщать о случаях, когда зверь оказывается в беде.

Фото: телеграм-канал Евгения Шестернина
«Инспекторы должны вывозить животных, а не туши», — подчеркнул Евгений Шестернин.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Вокзал#Животные#Эмилия Губарева#Косуля
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