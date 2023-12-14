Косуля сломала шею в заборе у вокзала и погибла в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Как отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, данная косуля недавно уже попадалась на территории вокзала. Очевидцы сняли ее на видео: она еле стояла на хрупких ногах, вероятно, плохо себя чувствовав. Тогда охранники вокзала помогли заблудившейся косуле вернуться в лес. Однако, при следующем ее посещении вокзала произошла трагедия.
Министр подчеркнул, что животные могут вести себя по-разному в связи с погодными условиями. Поэтому люди должны действовать одинаково — незамедлительно сообщать о случаях, когда зверь оказывается в беде.
«Инспекторы должны вывозить животных, а не туши», — подчеркнул Евгений Шестернин.