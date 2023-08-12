Водитель насмерть сбил косулю на Советском шоссе в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Подписчики паблика АСТ-54 Вконтакте сообщили, что вечером стали свидетелями дорожного происшествия на Советском шоссе. Подписчица Дарья Ким написала: «Я стала очевидцем страшной, мучительной смерти животного. Несколько часов бедная косуля ждала помощи и мучилась от боли, но ветклиники отказывались оперировать животное. Ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах врачи ветеринарных клиник не соглашались. По закону не имеют права помочь умирающему животному».
В течение получаса Дарья и другие очевидцы пытались спасти косулю, обзванивая разные службы, которые могли бы ей помочь. Но спасти животное не удалось — косуля умерла от полученные травм. После этого приехали сотрудники ДПС, составили документ о несчастном случае, чтобы убрать животное с дороги. Девушка предлагает наказать водителя, виновного в мучительной смерти животного — для этого она предлагает очевидцам написать ей в социальной сети.
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