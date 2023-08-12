Водитель насмерть сбил косулю на Советском шоссе в Новосибирске

В течение получаса Дарья и другие очевидцы пытались спасти косулю, обзванивая разные службы, которые могли бы ей помочь. Но спасти животное не удалось — косуля умерла от полученные травм. После этого приехали сотрудники ДПС, составили документ о несчастном случае, чтобы убрать животное с дороги. Девушка предлагает наказать водителя, виновного в мучительной смерти животного — для этого она предлагает очевидцам написать ей в социальной сети.