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148 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2023 году

9 августа 2023, 07:24
Фото: Midjourney
Часто водители не соблюдают скоростной режим

В Новосибирской области 148 человек погибли на дорогах в ДТП в 2023 году

Почти 150 человек погибли на дорогах региона в 2023 году. Об этом сообщил Александр Бабенков, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

На дорогах Новосибирска и области, по итогам 7 месяцев, обстановка с дорожно-транспортным травматизмом остается в очень серьезной.

На территории области всего произошло более 1200 ДТП, что на 8% больше, чем в прошлом году. Погибших в авариях 148 человек. Более 1500 сибиряков получили ранения.

«56% ДТП приходятся на областной центр. 13% приходятся на дороги регионального значения и 9% на дороги федерального значения. По причинам происшествий, прежде всего, это зависит от мест. Например, в Новосибирске часто водители не предоставляют преимущество проезда на перекрестках, на втором месте — это наезды на пешеходов. Если дороги федерального значения, то 80% всех ДТП случаются по причине выезда на встречную полосу движения. Если смотреть региональные дороги, то аварии возникают из-за несоблюдения скоростного режима», — сказал Александр Бабенков на конференции.
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