148 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2023 году

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
На дорогах Новосибирска и области, по итогам 7 месяцев, обстановка с дорожно-транспортным травматизмом остается в очень серьезной.
На территории области всего произошло более 1200 ДТП, что на 8% больше, чем в прошлом году. Погибших в авариях 148 человек. Более 1500 сибиряков получили ранения.
«56% ДТП приходятся на областной центр. 13% приходятся на дороги регионального значения и 9% на дороги федерального значения. По причинам происшествий, прежде всего, это зависит от мест. Например, в Новосибирске часто водители не предоставляют преимущество проезда на перекрестках, на втором месте — это наезды на пешеходов. Если дороги федерального значения, то 80% всех ДТП случаются по причине выезда на встречную полосу движения. Если смотреть региональные дороги, то аварии возникают из-за несоблюдения скоростного режима», — сказал Александр Бабенков на конференции.