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Страшное ДТП на трассе Новосибирской области: 9-летняя девочка погибла

5 августа 2023, 02:05
Фото: ГИБДД по НСО
Ребенок погиб

В Татарске Новосибирской области 9-летняя девочка погибла в ДТП

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области в Татарском районе. Погибла девочка-пассажир.

В Татарском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а трое получили травмы.

Трагедия произошла 4 августа около 20:30. Мужчина 1983 года рождения управлял автомобилем Hyundai Solaris и двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. По предварительной информации, на 960 км этой дороги при обгоне произошло столкновение с другим автомобилем Honda CR-V, который поворачивал налево на перекрестке. В результате этого столкновения Hyundai также столкнулся с грузовым автомобилем FAW, двигавшимся навстречу.

В результате произошедшего девочка-пассажир автомобиля Hyundai 2014 года рождения получила тяжелые травмы и скончалась. В больницу были доставлены водитель и два других пассажира: девочка 2011 года рождения и женщина 1985 года рождения получили различные травмы.

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