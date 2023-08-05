Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
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В Татарском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а трое получили травмы.
Трагедия произошла 4 августа около 20:30. Мужчина 1983 года рождения управлял автомобилем Hyundai Solaris и двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. По предварительной информации, на 960 км этой дороги при обгоне произошло столкновение с другим автомобилем Honda CR-V, который поворачивал налево на перекрестке. В результате этого столкновения Hyundai также столкнулся с грузовым автомобилем FAW, двигавшимся навстречу.
В результате произошедшего девочка-пассажир автомобиля Hyundai 2014 года рождения получила тяжелые травмы и скончалась. В больницу были доставлены водитель и два других пассажира: девочка 2011 года рождения и женщина 1985 года рождения получили различные травмы.