Трагедия произошла 4 августа около 20:30. Мужчина 1983 года рождения управлял автомобилем Hyundai Solaris и двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. По предварительной информации, на 960 км этой дороги при обгоне произошло столкновение с другим автомобилем Honda CR-V, который поворачивал налево на перекрестке. В результате этого столкновения Hyundai также столкнулся с грузовым автомобилем FAW, двигавшимся навстречу.