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Published Сегодня, 01:42
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Updated Сегодня, 01:44
На Советском шоссе в Новосибирске произошло столкновение мотоциклиста с автомобилем. Инцидент случился в воскресенье, 30 июля, неподалеку от ОбьГЭСа. Видеозапись этого момента появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Из видеорегистратора можно судить о том, что мотоциклист проехал на перекресток, несмотря на красный свет светофора, и врезался в джип, который ехал перед ним.
Представители ГИБДД пока не комментируют это происшествие. Подробности ДТП уточняются. По всей видимости, водитель автомобиля не пострадал, а мотоциклист что-то себе сломал.
Новосибирцы во всю комментируют данное ДТП и обсуждают это в соцсетях. Вот, что они пишут:
«Растерялся и тормоза жал, вместо того чтобы объехать»;
«Очередной суицидник! Пусть отмечает второй свой ДР»;
«На видео кажется, как будто светофор с зеленого сразу на красный переключился»;
«Ну если не ошибаюсь это проезд автомобилистов, там светофор глючит давно! Горит зеленый на нем остаться еще секунды, а он включает красный и через секунд 10 опять зеленый! Там и автомобилисты нормально вылетают и влетают увы!»;
«Опыта мало»;
«Может я ошибаюсь, но водитель паджерика тоже нарушил правила разворота на перекрестке и также проехал на красный»;
«Нужно было объехать его. А он просто зажал тормоза с перепугу».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*