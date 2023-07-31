atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:42

Published Сегодня, 01:42

Modified Сегодня, 01:44

Updated Сегодня, 01:44

Изображение материала

«Пусть отмечает второй свой ДР»: в Новосибирске мотоциклиста размотало в ДТП

31 июля 2023, 01:42
Фото: 1MI
Мотоциклист пострадал

В Новосибирске на Советском шоссе мотоциклист врезался во внедорожник

В Новосибирске на Советском шоссе мотоциклист проигнорировал красный свет светофора и столкнулся с автомобилем.

На Советском шоссе в Новосибирске произошло столкновение мотоциклиста с автомобилем. Инцидент случился в воскресенье, 30 июля, неподалеку от ОбьГЭСа. Видеозапись этого момента появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Из видеорегистратора можно судить о том, что мотоциклист проехал на перекресток, несмотря на красный свет светофора, и врезался в джип, который ехал перед ним.

Представители ГИБДД пока не комментируют это происшествие. Подробности ДТП уточняются. По всей видимости, водитель автомобиля не пострадал, а мотоциклист что-то себе сломал.

Фото: ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ «АСТ-54 BLACK»

Новосибирцы во всю комментируют данное ДТП и обсуждают это в соцсетях. Вот, что они пишут:

«Растерялся и тормоза жал, вместо того чтобы объехать»;

«Очередной суицидник! Пусть отмечает второй свой ДР»;

«На видео кажется, как будто светофор с зеленого сразу на красный переключился»;

«Ну если не ошибаюсь это проезд автомобилистов, там светофор глючит давно! Горит зеленый на нем остаться еще секунды, а он включает красный и через секунд 10 опять зеленый! Там и автомобилисты нормально вылетают и влетают увы!»;

«Опыта мало»;

«Может я ошибаюсь, но водитель паджерика тоже нарушил правила разворота на перекрестке и также проехал на красный»;

«Нужно было объехать его. А он просто зажал тормоза с перепугу».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Транспорт#Общество#Происшествия#18+#ДТП
Подпишитесь
Что творили пилоты Авиашоу в Мочище в пасмурном небе Новосибирска
Вчера, 09:21
Стиль куклы Барби и преппи: тренды школьной формы в Новосибирске в 2023 году
Вчера, 09:18
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
27 июля, 02:31
Авиашоу в Новосибирске 2023: три главных проблемы зрителей, их надо знать заранее
29 июля, 10:49
Атака беспилотников на «Москва-Сити» 30 июля 2023: что известно
Вчера, 02:27
Сирота из Новосибирской области не может получить квартиру более 12 лет
Вчера, 07:08