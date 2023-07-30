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30.07.2023 в 11:40 на территории Кировского района произошло ДТП. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Toyota 1968 года рождения двигался по улице Ватутина от ТРЦ «Мега» в сторону улицы Немировича-Данченко. В районе дома № 89 он перестроился и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, управляемым водителем 2001 года рождения, который двигался по полосе для общественного транспорта. В результате столкновения автомобиль Mitsubishi врезался в дорожное ограждение.
В ДТП пострадал пассажир Mitsubishi, 2002 года рождения, который был направлен в медицинское учреждение для выяснения характера полученных им травм. После освидетельствования стало известно, что водитель Mitsubishi находился в состоянии опьянения. В отношении него были составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством» и по части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ «Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения».
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.