В ДТП пострадал пассажир Mitsubishi, 2002 года рождения, который был направлен в медицинское учреждение для выяснения характера полученных им травм. После освидетельствования стало известно, что водитель Mitsubishi находился в состоянии опьянения. В отношении него были составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством» и по части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ «Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения».