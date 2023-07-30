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«Далеко не убежит!»: в Новосибирске водитель каршерингового авто сбежал с места ДТП

30 июля 2023, 04:15
Фото: АСТ-54
О пострадавших не сообщается

В Новосибирске водитель каршерингового автомобиля сбежал с места массового ДТП

В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием каршерингового автомобиля, в результате которого повредились две припаркованные машины, а водитель сбежал с места происшествия.

В Новосибирске утром 30 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По информации сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», каршеринговая машина столкнулась с двумя припаркованными автомобилями около дома № 18 на проспекте Дзержинского.

В результате аварии пострадали седан Acura TSX и внедорожник «УАЗ Патриот». По словам участников группы, водитель покинул место происшествия. Пока неизвестно, удалось ли определить и найти виновника происшествия.

Новосибирцы активно обсуждают аварию в соцсетях. Вот, что они пишут:

«Смысл сбегать. в базе каршеринга все данные есть в том числе паспорт и ВУ. найдут»;

«Пора запретить эти Дебиломобили»;

«Скоро их не останется)))бьют каждый день пачками)»;

«Далеко не убежит!»

«По дворам ездила мадам эта весь вечер её парень обучал видать что то пошло не так. Права есть опыта ноль. Итог с…лись места».

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Происшествия#ДТП
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