Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Новосибирске утром 30 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По информации сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», каршеринговая машина столкнулась с двумя припаркованными автомобилями около дома № 18 на проспекте Дзержинского.
В результате аварии пострадали седан Acura TSX и внедорожник «УАЗ Патриот». По словам участников группы, водитель покинул место происшествия. Пока неизвестно, удалось ли определить и найти виновника происшествия.
Новосибирцы активно обсуждают аварию в соцсетях. Вот, что они пишут:
«Смысл сбегать. в базе каршеринга все данные есть в том числе паспорт и ВУ. найдут»;
«Пора запретить эти Дебиломобили»;
«Скоро их не останется)))бьют каждый день пачками)»;
«Далеко не убежит!»
«По дворам ездила мадам эта весь вечер её парень обучал видать что то пошло не так. Права есть опыта ноль. Итог с…лись места».