Жуткое ДТП на Северном объезде Новосибирска: столкнулись три фуры

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На участке дороги Северного объезда произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Инцидент случился рядом с коттеджным поселком «Рыбачий». Информация об этом была опубликована в канале «АСТ-54 Black» в Telegram.
Пользователи приложения «Яндекс.Карты» сообщили, что авария произошла между грузовиком Howo и двумя фургонами. В результате ДТП движение на всех полосах затруднено в обоих направлениях. Водители вынуждены ждать уже более 50 минут.
Согласно данным сервиса 2ГИС, проблемы с движением также наблюдаются в обоих направлениях. Официально информацию в ГИБДД еще не прокомментировали.