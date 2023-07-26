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Жуткое ДТП на Северном объезде Новосибирска: столкнулись три фуры

26 июля 2023, 01:40
Фото: 1MI
О пострадавших не сообщается

В Новосибирске на Северном объезде произошло массовое ДТП с тремя фурами

На Северном объезде Новосибирска произошло столкновение трех грузовиков, что привело к затруднениям в движении и созданию длинной пробки, о чем сообщают пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и 2ГИС.

На участке дороги Северного объезда произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Инцидент случился рядом с коттеджным поселком «Рыбачий». Информация об этом была опубликована в канале «АСТ-54 Black» в Telegram.

Пользователи приложения «Яндекс.Карты» сообщили, что авария произошла между грузовиком Howo и двумя фургонами. В результате ДТП движение на всех полосах затруднено в обоих направлениях. Водители вынуждены ждать уже более 50 минут.

Согласно данным сервиса 2ГИС, проблемы с движением также наблюдаются в обоих направлениях. Официально информацию в ГИБДД еще не прокомментировали.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Новосибирск#Общество#Город#ДТП#Пробка#Транспорт
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