О пробках и ДТП на дорогах из-за тумана предупредили жителей Новосибирской области

В понедельник, 24 июля, водителям придется столкнуться со сложной ситуацией на дорогах Новосибирской области. Туманы и большой поток машин способствуют увеличению количества ДТП, включая случаи с детьми, так как сейчас летние каникулы, — говорится в сообщении ведомства.