О пробках и ДТП на дорогах из-за тумана предупредили жителей Новосибирской области

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Новосибирцы были предупреждены о возможности пробках и авариях на дорогах из-за появления туманов. Об этом сообщили в МЧС по региону.
В понедельник, 24 июля, водителям придется столкнуться со сложной ситуацией на дорогах Новосибирской области. Туманы и большой поток машин способствуют увеличению количества ДТП, включая случаи с детьми, так как сейчас летние каникулы, — говорится в сообщении ведомства.
Самым опасным местом для возникновения аварий являются внутригородские дороги крупных населенных пунктов. Риски ДТП с тяжкими последствиями возможны на трассах между городами. Также имеется вероятность затруднений движения на грунтовых дорогах из-за размывания после дождей.
МЧС назвало наиболее распространенные виды аварий, которые возможны в таких условиях, такие как наезд на пешеходов, столкновение, опрокидывание и наезд на препятствие.