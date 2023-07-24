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О пробках и ДТП на дорогах из-за тумана предупредили жителей Новосибирской области

24 июля 2023, 01:58
Фото: 1MI
24 июля будет сложная обстановка на дорогах
В Новосибирской области предупредили жителей о возможных пробках и авариях на дорогах из-за туманов.

Новосибирцы были предупреждены о возможности пробках и авариях на дорогах из-за появления туманов. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В понедельник, 24 июля, водителям придется столкнуться со сложной ситуацией на дорогах Новосибирской области. Туманы и большой поток машин способствуют увеличению количества ДТП, включая случаи с детьми, так как сейчас летние каникулы, — говорится в сообщении ведомства.

Самым опасным местом для возникновения аварий являются внутригородские дороги крупных населенных пунктов. Риски ДТП с тяжкими последствиями возможны на трассах между городами. Также имеется вероятность затруднений движения на грунтовых дорогах из-за размывания после дождей.

МЧС назвало наиболее распространенные виды аварий, которые возможны в таких условиях, такие как наезд на пешеходов, столкновение, опрокидывание и наезд на препятствие.

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#МЧС#Пробки#Аварии#Дороги#ДТП#Новосибирская область#Новосибирск#Эмилия Губарева
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