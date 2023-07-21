Аферисты «развели» двадцать доверчивых новосибирцев на 3,5 млн рублей за ложные ДТП

Как считает следствие, с апреля по июль прошлого года троица аферистов беззастенчиво обманывала жителей Новосибирской и Калужской областей. Мошенники звонили доверчивым людям и рассказывали им жуткую историю про родственников, якобы ставших виновниками аварии. Для того, чтобы полицейские не привлекли их к уголовной ответственности, необходимо было передать денежные средства. После получения указанных сумм обвиняемые исчезали.