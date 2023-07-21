Аферисты «развели» двадцать доверчивых новосибирцев на 3,5 млн рублей за ложные ДТП

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
«В прокуратуре города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы. Они обвиняются по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Как считает следствие, с апреля по июль прошлого года троица аферистов беззастенчиво обманывала жителей Новосибирской и Калужской областей. Мошенники звонили доверчивым людям и рассказывали им жуткую историю про родственников, якобы ставших виновниками аварии. Для того, чтобы полицейские не привлекли их к уголовной ответственности, необходимо было передать денежные средства. После получения указанных сумм обвиняемые исчезали.
Подобным образом мошенникам удалось «развести» двадцать человек. Всего, по данным ГУ МВД по Новосибирской области, в деле фигурирует 51 потерпевший, однако части из них, по различным причинам, удалось остаться со своими деньгами. В отношении из них зафиксировано покушение на мошенничество.
Сейчас все обвиняемые задержаны. Уголовное дело направлено в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.