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Аферисты «развели» двадцать доверчивых новосибирцев на 3,5 млн рублей за ложные ДТП

21 июля 2023, 10:47
Фото: 1MI
Мошенники обманывали людей по телефону

В Новосибирске осудят ловких аферистов, обманувших свыше 20 человек

В Новосибирске осудят преступную троицу аферистов. Они обвиняются в мошеннических действиях.
«В прокуратуре города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы. Они обвиняются по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
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Как считает следствие, с апреля по июль прошлого года троица аферистов беззастенчиво обманывала жителей Новосибирской и Калужской областей. Мошенники звонили доверчивым людям и рассказывали им жуткую историю про родственников, якобы ставших виновниками аварии. Для того, чтобы полицейские не привлекли их к уголовной ответственности, необходимо было передать денежные средства. После получения указанных сумм обвиняемые исчезали.

Подобным образом мошенникам удалось «развести» двадцать человек. Всего, по данным ГУ МВД по Новосибирской области, в деле фигурирует 51 потерпевший, однако части из них, по различным причинам, удалось остаться со своими деньгами. В отношении из них зафиксировано покушение на мошенничество.

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Сейчас все обвиняемые задержаны. Уголовное дело направлено в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Мошенничество#Мошенники#Полиция#Прокуратура
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