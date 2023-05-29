Как новосибирцам не стать рыбкой для мошенников? Рассказал компьютерный эксперт

Как рассказал «КП-Новосибирск» специалист по информационной безопасности Максим Прокопов, данные сообщения содержат ссылки на вложения с опасным вирусом или поддельную форму аутентификации. Позарившись на заманчивое объявление о подработке, не требующей больших трат времени и обещающей три тысячи в день(а то и час), доверчивые новосибирцы могут потерять все свои личные данные.