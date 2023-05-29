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Как новосибирцам не стать рыбкой для мошенников? Рассказал компьютерный эксперт

29 мая 2023, 06:42
Фото: 1MI
Мошенники ловят на удочку доверчивых новосибирцев

Новосибирцам рассказали, как не стать жертвой мошенников в мессенджерах

В Новосибирской области участились случаи воровства личных данных через WhatsApp*. Владельцам аккаунтов приходят рассылки с предложениями выгодной подработки.

Как рассказал «КП-Новосибирск» специалист по информационной безопасности Максим Прокопов,  данные сообщения содержат ссылки на вложения с опасным вирусом или поддельную форму аутентификации. Позарившись на заманчивое объявление о подработке, не требующей больших трат времени и обещающей три тысячи в день(а то и час), доверчивые новосибирцы могут потерять все свои личные данные.  

«Это называется фишинг(от английского – рыбалка). Благодаря подобным рассылкам мошенники ловят на крючок тех, кто хочет легкую работу и быстрые деньги», - сообщил Максим Прокопов.
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После получения заветных данных телефон или компьютер могут заблокировать и попросить денежный выкуп, рассылать ложные письма всем жрузьям и родным с вымогательством денег, а также обналичить все банковские счета.

Лучшим способом обезопасить себя является отсутствие реакции на подобные сообщения. Увидев заманчивую рассылку, нужно ее удалить или отправить в спам. Если же вы все-таки перешли по ссылке, необходимо в кратчайшие сроки поменять все свои личные данные и пароли.

*принадлежит компании Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Мошенничество#Мошенники#Мессенджер
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