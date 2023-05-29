Как новосибирцам не стать рыбкой для мошенников? Рассказал компьютерный эксперт

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Как рассказал «КП-Новосибирск» специалист по информационной безопасности Максим Прокопов, данные сообщения содержат ссылки на вложения с опасным вирусом или поддельную форму аутентификации. Позарившись на заманчивое объявление о подработке, не требующей больших трат времени и обещающей три тысячи в день(а то и час), доверчивые новосибирцы могут потерять все свои личные данные.
«Это называется фишинг(от английского – рыбалка). Благодаря подобным рассылкам мошенники ловят на крючок тех, кто хочет легкую работу и быстрые деньги», - сообщил Максим Прокопов.
После получения заветных данных телефон или компьютер могут заблокировать и попросить денежный выкуп, рассылать ложные письма всем жрузьям и родным с вымогательством денег, а также обналичить все банковские счета.
Лучшим способом обезопасить себя является отсутствие реакции на подобные сообщения. Увидев заманчивую рассылку, нужно ее удалить или отправить в спам. Если же вы все-таки перешли по ссылке, необходимо в кратчайшие сроки поменять все свои личные данные и пароли.
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