Новосибирскому бизнесу активно «ломают» Telegram

Другим случаем стала история управляющего партнера юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгения Шумкина. После получения аналогичной ссылки от имени бизнесмена стали рассылаться сообщения с просьбой дать взаймы от десяти до двадцати тысяч рублей. В результате новосибирец получил от друзей и знакомых девяносто тысяч рублей на свою карту, 150 тысяч получили мошенники.