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Новосибирскому бизнесу активно «ломают» Telegram

16 мая 2023, 12:01
Фото: 1MI
Стать жертвой мошенников может любой

Новосибирские бизнесмены жалуются на взлом Telegram-аккаунтов

В Новосибирске в течение полутора месяцев было зарегистрировано сто взломов Telegram-аккаунтов, связанных с предпринимательской деятельностью. Об этом рассказали сами бизнесмены во время опроса.

Как сообщает «BFM-Новосибирск», мошенники предпочитают использовать фальшивые ссылки для голосования, а также голосовые сообщения. В результате у злоумышленников в руках оказываются целые базы данных личных и профессиональных контактов, которые они могут использовать по своему усмотрению.

Одним из примеров является случай исполнительного директора новосибирского отделения «Опоры России» Натальи  Кошелевой, которая лишилась аккаунта из-за полученной ссылки для голосования. Ссылка была переслана хорошим знакомым предпринимательницы. Позже оказалось, что аккаунт приятеля тоже был взломан, а процесс мошеннических рассылок стал набирать обороты.

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Другим случаем стала история управляющего партнера юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгения Шумкина. После получения аналогичной ссылки от имени бизнесмена стали рассылаться сообщения с просьбой дать взаймы от десяти до двадцати тысяч рублей. В результате новосибирец получил от друзей и знакомых девяносто тысяч рублей на свою карту, 150 тысяч получили мошенники.

Также мошенники могут полностью скопировать голос человека с помощью нейросети благодаря соответствующим сообщениям  или обработать фотоматериал. Специалисты считают, что стопроцентной гарантии от взлома аккаунта не существует и советуют использовать двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам.

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