В утере данных по «Бионорду» в Новосибирске обвинили хакеров

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Как сообщает precedent.tv, данное заявление прозвучало на заседании комиссии совета по контролю городской администрации 21 марта. Представители ДЭУ №1 не смогли предоставить контрольно-счетной палате информацию об использовании реагента «Бионорд» для уменьшения гололедицы на улицах Новосибирска. Происшествие, по их мнению, связано с хакерской атакой на торговый дом «Уральский завод противогололедных материалов», являющийся поставщиком химиката.
В рамках проведенных контрольных мероприятий в ДЭУ предоставили документы об утере данных, хранящихся на облачных серверах. DDOS-атака обрубила доступ к хранилищу, поэтому конкретных сведений по применению «Бионорда» пока получить не удалось.
Тем не менее, контрольно-счетная палата все же признала неэффективное расходование бюджетных средств при работе с «Бионордом». В частности, с 2020 по 2021 годы закупка твердой и жидкой фазы реагента объемом 526,55 тысяч тонн обошлась новосибирской казне в почти 36 миллионов рублей. Также в ведомстве обнаружили несоответствие бухгалтерского учета жидкой фазы «Бионорда» фактическому наличию и накладным.
Стоит отметить, что реагент «Бионорд» уже запретили применять на улицах Новосибирска. Это связано с началом весны и необходимостью экономии бюджетных средств.
Напомним, что весна уже привела к грязи и лужам на улицах Новосибирска. Из-за разгула стихии в одной из них утонул автомобиль.