В утере данных по «Бионорду» в Новосибирске обвинили хакеров

Тем не менее, контрольно-счетная палата все же признала неэффективное расходование бюджетных средств при работе с «Бионордом». В частности, с 2020 по 2021 годы закупка твердой и жидкой фазы реагента объемом 526,55 тысяч тонн обошлась новосибирской казне в почти 36 миллионов рублей. Также в ведомстве обнаружили несоответствие бухгалтерского учета жидкой фазы «Бионорда» фактическому наличию и накладным.