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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В утере данных по «Бионорду» в Новосибирске обвинили хакеров

3 апреля 2023, 06:32
Фото: precedent.tv
Виновными за отсутствие данных по химикату назначили хакеров

В Новосибирске возложили вину на хакеров в утере данных по «Бионорду»

Заявление ДЭУ №1 о потере данных по применению реагента «Бионорд» на улицах Новосибирска объяснили происками хакеров. Из-за DDOS-атаки был закрыт доступ к облачному хранилищу учреждения. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Как сообщает precedent.tv, данное заявление прозвучало на заседании комиссии совета по контролю городской администрации 21 марта. Представители ДЭУ №1 не смогли предоставить контрольно-счетной палате информацию об использовании реагента «Бионорд» для уменьшения гололедицы на улицах Новосибирска. Происшествие, по их мнению, связано с хакерской атакой на торговый дом «Уральский завод противогололедных материалов», являющийся поставщиком химиката.

В рамках проведенных контрольных мероприятий в ДЭУ предоставили документы об утере данных, хранящихся на облачных серверах. DDOS-атака обрубила доступ к хранилищу, поэтому конкретных сведений по применению «Бионорда» пока получить не удалось.

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Тем не менее, контрольно-счетная палата все же признала неэффективное расходование бюджетных средств при работе с «Бионордом». В частности, с 2020 по 2021 годы закупка твердой и жидкой фазы реагента объемом 526,55 тысяч тонн обошлась новосибирской казне в почти 36 миллионов рублей. Также в ведомстве обнаружили несоответствие бухгалтерского учета жидкой фазы «Бионорда» фактическому наличию и накладным.

Стоит отметить, что реагент «Бионорд» уже запретили применять на улицах Новосибирска. Это связано с началом весны и необходимостью экономии бюджетных средств.

Напомним, что весна уже привела к грязи и лужам на улицах Новосибирска. Из-за разгула стихии в одной из них утонул автомобиль.

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