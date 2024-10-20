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Гололедица

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2024
В Новосибирск приходит зима: к утру 20 октября выпал первый снег
20 октября, 03:10
Мощный снегопад накрыл Новосибирскую область — смотрим фото
11 октября, 05:46
Экстренное предупреждение на 10 и 11 января объявили в Новосибирской области
9 января, 09:48
2023
Ветер сдувал людей на трассе между Омском и Новосибирском — дорогу закрыли
28 декабря 2023, 01:27
Когда в Новосибирске закончатся морозы, рассказали синоптики
11 декабря 2023, 10:59
Сильный ветер, метель и гололед: что ждет новосибирцев на выходных
Дождь, мокрый снег и сильный ветер обещают синоптики в Новосибирске.
3 декабря 2023, 03:56
В утере данных по «Бионорду» в Новосибирске обвинили хакеров
Заявление ДЭУ №1 о потере данных по применению реагента «Бионорд» на улицах Новосибирска объяснили происками хакеров. Из-за DDOS-атаки был закрыт доступ к облачному хранилищу учреждения. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
3 апреля 2023, 06:32
Названо число гололедных травм в Новосибирской области в марте 2023
Число гололедных травм за неделю назвал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 27 марта.
27 марта 2023, 04:02
Каток на тротуарах улиц в центре Новосибирске заинтересовал прокуратуру
Последствия гололедицы в Новосибирске, привлекшие внимание СМИ, заинтересовали прокуроров. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
15 марта 2023, 08:47
Мэр Новосибирска пообещал посыпать реагентами выход со станции метро "Площадь Ленина"
Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть обратил внимание на жалобы горожан на обледеневший выход со станции метро "Площадь Ленина".
13 января 2023, 08:13

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