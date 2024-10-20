Гололедица

В утере данных по «Бионорду» в Новосибирске обвинили хакеров

Заявление ДЭУ №1 о потере данных по применению реагента «Бионорд» на улицах Новосибирска объяснили происками хакеров. Из-за DDOS-атаки был закрыт доступ к облачному хранилищу учреждения. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.