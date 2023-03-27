Названо число гололедных травм в Новосибирской области в марте 2023

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
По данным минздрава, всего за прошедшую неделю в период с 20 по 26 марта в Новосибирской области было зафиксировано 505 обращений в травмпункты с гололедными травмами.
«По гололедным травмам - 505 обращений. Это на 10% меньше, чем за предыдущую неделю», - сказал Хальзов.
Стоит напомнить, что на предыдущей неделе в период с 13 по 19 марта всего было 552 обращений – такие данные говорил министр здравоохранения региона.
Однако на аппаратном совещании в мэрии глава департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев сообщил, что гололедные травмы получили 109 человек. Данные очень разнились.