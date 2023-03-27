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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Названо число гололедных травм в Новосибирской области в марте 2023

27 марта 2023, 04:02
Фото: 1MI
Актуальные данные назвали сегодня

В Новосибирской области 505 человек получили гололедные травмы за неделю

Число гололедных травм за неделю назвал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 27 марта.

По данным минздрава, всего за прошедшую неделю в период с 20 по 26 марта в Новосибирской области было зафиксировано 505 обращений в травмпункты с гололедными травмами.

«По гололедным травмам - 505 обращений. Это на 10% меньше, чем за предыдущую неделю», - сказал Хальзов.

Стоит напомнить, что на предыдущей неделе в период с 13 по 19 марта всего было 552 обращений – такие данные говорил министр здравоохранения региона.

Однако на аппаратном совещании в мэрии глава департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев сообщил, что гололедные травмы получили 109 человек. Данные очень разнились.

Названо число травм из-за гололеда в Новосибирске в марте 2023
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#Гололед#Гололедица#Травмы#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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