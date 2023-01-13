Мэр Новосибирска пообещал посыпать реагентами выход со станции метро "Площадь Ленина"

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:33
"Если вы посмотрите сюжеты, то видно, что входная зона перед метрополитеном была убрана до плитки. В причинах падений специалисты разбираются. Будем принимать меры, будем посыпать, в том числе реагентами", - приводит НГС слова Локтя, сказанные на пресс-конференции в пятницу.
Мэр заверил, что с проблемой круглосуточно борются коммунальные службы, добавив, что необходимо обязать ТСЖ приводить в порядок придомовые территории. Следить за этим должны районные администрации и прокуратура - "такая работа сегодня проводится".
Глава города также предупредил новосибирцев о снегопаде, который ожидается в ближайшее время.
Ранее жительница Новосибирска сломала обе ноги, поскользнувшись на Площади Ленина.