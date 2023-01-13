Мэр Новосибирска пообещал посыпать реагентами выход со станции метро "Площадь Ленина"

"Если вы посмотрите сюжеты, то видно, что входная зона перед метрополитеном была убрана до плитки. В причинах падений специалисты разбираются. Будем принимать меры, будем посыпать, в том числе реагентами", - приводит НГС слова Локтя, сказанные на пресс-конференции в пятницу.