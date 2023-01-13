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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Мэр Новосибирска пообещал посыпать реагентами выход со станции метро "Площадь Ленина"

Сегодня, 08:13
Фото: atas.info
Спуск в метро
Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть обратил внимание на жалобы горожан на обледеневший выход со станции метро "Площадь Ленина".

"Если вы посмотрите сюжеты, то видно, что входная зона перед метрополитеном была убрана до плитки. В причинах падений специалисты разбираются. Будем принимать меры, будем посыпать, в том числе реагентами", - приводит НГС слова Локтя, сказанные на пресс-конференции в пятницу.

Мэр заверил, что с проблемой круглосуточно борются коммунальные службы, добавив, что необходимо обязать ТСЖ приводить в порядок придомовые территории. Следить за этим должны районные администрации и прокуратура - "такая работа сегодня проводится".

Глава города также предупредил новосибирцев о снегопаде, который ожидается в ближайшее время.

Ранее жительница Новосибирска сломала обе ноги, поскользнувшись на Площади Ленина.

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#Дмитрий Малов#Общество#Город#Новосибирск#Мэр#Гололедица
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