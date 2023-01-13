Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал технический регламент на ледовые и снежные горки, из-за которого из дворов и парков исчезли снежные и ледовые горки, излюбленная забава детей. Глава муниципалитета поддержал петицию за отмену жестких требований к уличным горкам и выразил уверенность, что в действующее законодательство будут внесены изменения.