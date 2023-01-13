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Мэр Новосибирска выступил за возвращение больших снежных горок во дворы

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI
Закон считает горки опасным атракционом

"Произошла ошибка": мэр Новосибирска вступился за ледовые горки для детей

По мнению Анатолия Локтя, закон, регламентирующий, а фактически, запрещающий строительство снежных и ледовых горок, несовершенен. И в него необходимо внести поправки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал технический регламент на ледовые и снежные горки, из-за которого из дворов и парков исчезли снежные и ледовые горки, излюбленная забава детей. Глава муниципалитета поддержал петицию за отмену жестких требований к уличным горкам и выразил уверенность, что в действующее законодательство будут внесены изменения.

"Это катание, эта традиция она крайне популярна, она востребована не только у нас в Новосибирске, в целом в России. И я уверен, что закон будет поправлен", - подчеркнул глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 января.

Действующий техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), предполагает целый ряд требований к горкам. Среди них: использование только питьевой воды при заливе горки, высота аттракциона не должна превышать 1 м для малышей, а для детей старше – 2 м. Длина ската до 6 метров. Высота бортиков 40 см.

Если строить горку с такими параметрами, то она будет не интересна даже самым маленьким детям.

 

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#Город#Новосибирск#Дети#Горки#Закон
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