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Горки

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Ледовый городок закрылся на Михайловской набережной в Новосибирске
Ледовый городок на Михайловской набережной завершил работу после двухмесячного сезона, в котором были представлены ледяные скульптуры на тему «Времена года».
10 марта, 11:50
2023
«Дайте горку детям»: барабинцы просят власти запустить новогодний аттракцион
Жители Барабинска просят городскую администрацию открыть для детей зимнюю горку. Закупленный на народные деньги аттракцион так и не введен в эксплуатацию.
27 декабря 2023, 13:28
Барабинцы за свой счет устанавливают зимнюю горку
В Барабинске дети смогут скатиться с зимней горки. Это стало возможным благодаря сбору денег неравнодушными горожанами.
2 декабря 2023, 03:30
В Новосибирске детям разрешили кататься со снежной горки во дворах
20 ноября 2023, 10:40
Ледовые горки и катки закрывают в связи с потеплением в Новосибирске
25 февраля 2023, 05:32
Минпромторг РФ разрешил строить снежные горки во дворах Новосибирска
2 февраля 2023, 03:19
Совет отцов отстоял право на снежные горки во дворах в Новосибирске
19 января 2023, 04:09
Мэр Новосибирска выступил за возвращение больших снежных горок во дворы
13 января 2023, 05:48
В Новосибирске потребовали вернуть детям ледовые горки во дворах
10 января 2023, 03:19

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