В Новосибирске детям разрешили кататься со снежной горки во дворах

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
С 2019 года снежные горки во дворах ликвидировались тракторами, так не подпадали под новые нормативы ГОСТа. Они стали обязательными после вступления в силу постановления правительства РФ «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». «Нелегальные» горки уничтожались практически сразу после их появления.
Представители Союза Отцов Новосибирской области смогли добиться встречи с заместителем министра промышленности и торговли РФ. По ее итогом было решено выпустить разъяснения к Госстандарту. Теперь под нормативы подпадают горки, изготовленные из дерева, льда или их комбинации.
«Под действие ГОСТа попадают только коммерческие горки в ледовых городках», — заявил Om1.ru председатель регионального Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.