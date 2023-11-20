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Published Сегодня, 10:40

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Под нормативы подпадают только горки в ледовых городках

В Новосибирске детям разрешили кататься со снежной горки во дворах

20 ноября 2023, 10:40
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Под нормативы подпадают только горки в ледовых городках

В Новосибирске добились сохранности снежных горок во дворах

Дети в Новосибирске смогут кататься со снежных горок бесплатно и без риска их сноса. Подобную поправку внес Росстандарт.

С 2019 года снежные горки во дворах ликвидировались тракторами, так не подпадали под новые нормативы ГОСТа. Они стали обязательными после вступления в силу постановления правительства РФ «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». «Нелегальные» горки уничтожались практически сразу после их появления.

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Представители Союза Отцов Новосибирской области смогли добиться встречи с заместителем министра промышленности и торговли РФ. По ее итогом было решено выпустить разъяснения к Госстандарту. Теперь под нормативы подпадают горки, изготовленные из дерева, льда или их комбинации.

«Под действие ГОСТа попадают только коммерческие горки в ледовых городках», — заявил Om1.ru председатель регионального Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.
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#Общество#Новосибирск#Дети#Горки#Александр Ляхов#Совет отцов#Минпромторг
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