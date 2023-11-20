В Новосибирске детям разрешили кататься со снежной горки во дворах

С 2019 года снежные горки во дворах ликвидировались тракторами, так не подпадали под новые нормативы ГОСТа. Они стали обязательными после вступления в силу постановления правительства РФ «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». «Нелегальные» горки уничтожались практически сразу после их появления.