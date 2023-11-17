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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Главные новости Новосибирска за неделю

Сектанты, митинг и снежные бабы — самые яркие новости Новосибирска за неделю

17 ноября 2023, 13:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Главные новости Новосибирска за неделю
С 13 по 17 ноября в Новосибирской области произошло множество событий. Atas. Info составил традиционный дайджест наиболее ярких событий уходящей недели.

В Первомайском сквере начали монтировать новогодние украшения — при этом еще не завершена его реконструкция

Власти Новосибирска начали устанавливать новогоднюю иллюминацию в Первомайском сквере. В главном фонтане уже смонтировали оборудование и готовы начать работу. Вот только полностью завершится реконструкция сквера — несмотря на все клятвенные заверения мэра Анатолия Локтя — похоже, уже в следующем, 2024 году.

Новогоднюю иллюминацию устанавливают в Первомайском сквере Новосибирска
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Две школы снесли в Новосибирске из-за нарушений — они строились в рамках ГЧП

В Новосибирске продолжается многострадальная концессия по строительству шести школ в рамках государственно-частного партнерства. Два учебных заведения на улицах Виктора Шевелева и Сотникова были снесены после обнаруженных ошибок в строительстве — рабочие заложили не тот фундамент.

При этом обе школы были практически не готовы. Масштабная эпопея обещает продолжиться в 2024 году.

Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений
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Скандал вокруг четвертого моста — работы приостановлены, правительство и ГК «ВИС» винят друг друга, а китайцы готовы построить мост за 43 часа

В Новосибирске разгорелся масштабный скандал вокруг строительства четвертого моста через Обь. Объект обещали сдать в конце 2023 года, пробное открытие ожидалось в начале 2024. Однако недавно подрядчик — ГК «ВИС» резко «заморозил» стройку, обвинив правительство области в нарушении договоренностей.

В свою очередь, в Минтрансе уже готовят иск в суд. На этом фоне конкуренты из Поднебесной могут построить точно такой же мост всего за 43 часа.

Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске
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«Провокационный» митинг бессрочной мобилизации планировали в Новосибирске — Андрей Панферов назвал это попыткой дестабилизации

В Новосибирске неизвестные организаторы планировали митинг против «бессрочной мобилизации» и даже заявляли о полной согласованности мероприятия с мэрией. В итоге митинг не состоялся, а вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал все это «попыткой дестабилизации» и игрой на чувствах людей.

«Хотят столкнуть лбами»: комбат «Веги» Панферов против митинга в Новосибирске
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Исследователя из Новосибирска изолировали от общества — его готовят к межпланетной экспедиции

Новосибирец Юрий Чеботарев добровольно изолировал себя от общества с научными целями. Ровно год он и еще пятеро добровольцев будут имитировать условия полета на Луну. Планируется не только само межпланетное путешествие, но и работа на спутнике Земли.

Сымитирует полет на Луну: исследователя из Новосибирска изолируют от мира на один год
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Угольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы Башкирии — это может быть закатом для главного налогоплательщика региона

Угольные богатства «Сибантрацита» постепенно начинают отнимать от Новосибирской области. Недавно активы Альберта Авдоляна приобрел «Башкирский промышленный холдинг». Руководство тоже передано башкирским менеджерам. Возможно, это означает постепенное исчезновение угольного гиганта из новосибирской повестки.

Угольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы в Башкирию
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В храмах Новосибирска начала действовать секта — горожан заставляют отказаться от работы и пенсии

Православных новосибирцев пугают страшной сектой «РПЦ — Царская империя». Ее адепты ходят по храмам и вербуют в свои ряды наивных людей, заставляя отказываться от работы, пенсии и лекарств. Стоять за сектой может «царь-патриарх Зосима», он же — четырежды судимый гражданин Казахстана Леонид Власов.

Царские сектанты в Новосибирске: опасных фанатиков заметили в храмах
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Составлен рейтинг самых дорогостоящих коттеджей — выяснили, что скрывается за их внешней роскошью

«Красиво жить не запретишь». Вот для кого-то и коттедж — не роскошь, а возможность показать себя. Новосибирцы могут увидеть самые дорогостоящие коттеджи стоимостью свыше 100 миллионов рублей.

Что скрывается за внешней роскошью особняков за 100 млн рублей и выше
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Новосибирск готовится к Новому году — Центральный парк станет катком, а улица Ленина — кладбищем

Новый год уже не за горами. На этом фоне подготовка к нему у мэрии проходит весьма своеобразная подготовка к праздничным мероприятиям. В частности, на улице Ленина появились лавочки, чем-то неуловимо напоминающие гробы. Над этим уже «по-черному» шутят горожане. На этом фоне появление огромного катка в Центральном парке смотрится репетицией визита Снежной королевы.

Груз 200 на улице Ленина: новосибирцев возмутили «гробы» посреди города
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Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб — мэрия не устает чудить

Новосибирск сможет стать родиной… снежных баб. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вспомнил о том, что вверенный его заботам город в прошлом году был новогодней столицей России, а на Михайловской набережной лепили снеговиков.

Это мероприятие решили увековечить и даже получить патент. Поставят ли им памятник посреди города, пока неизвестно. Но Новосибирску уже есть чем гордиться, поскольку снега пока не ожидается.

Адский гололед и карта без Курил — главные новости Новосибирска за неделю
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