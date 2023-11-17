Сектанты, митинг и снежные бабы — самые яркие новости Новосибирска за неделю

Новый год уже не за горами. На этом фоне подготовка к нему у мэрии проходит весьма своеобразная подготовка к праздничным мероприятиям. В частности, на улице Ленина появились лавочки, чем-то неуловимо напоминающие гробы. Над этим уже «по-черному» шутят горожане. На этом фоне появление огромного катка в Центральном парке смотрится репетицией визита Снежной королевы.