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Сорваны сроки реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске

Сорваны сроки реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске

11 ноября 2023, 03:40
Фото: atas.info
Мэрия Новосибирска обвиняет подрядчика в срыве сроков реконструкции Первомайского сквера и намерена начислить неустойку.

Работы по реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске задерживаются. Мэрия обвиняет подрядчика в непунктуальности и готовится начислить неустойку за срыв сроков.

Представители мэрии уточняют, что они ежедневно следят за ходом работ, но контроль не приносит желаемых результатов. Подрядчик все равно не справляется с выполнением своих обязательств.

Тем не менее, вице-мэр Анна Терешкова сообщает, что работы могут быть осуществлены даже при неблагоприятных погодных условиях, включая низкие температуры, пишет РБК-Новосибирск.

«На этот год остаются технологические работы, из наиболее масштабных — подрезка плитки на примыкание вокруг колодцев. Мы следим за технологией выполнения, если она будет нарушена, то мы перенесём оставшиеся работы на следующий год»
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#Новосибирск#Ремонт#Мэрия#Первомайский сквер#Эмилия Губарева#Подрядчик
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