Сорваны сроки реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Работы по реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске задерживаются. Мэрия обвиняет подрядчика в непунктуальности и готовится начислить неустойку за срыв сроков.
Представители мэрии уточняют, что они ежедневно следят за ходом работ, но контроль не приносит желаемых результатов. Подрядчик все равно не справляется с выполнением своих обязательств.
Тем не менее, вице-мэр Анна Терешкова сообщает, что работы могут быть осуществлены даже при неблагоприятных погодных условиях, включая низкие температуры, пишет РБК-Новосибирск.
«На этот год остаются технологические работы, из наиболее масштабных — подрезка плитки на примыкание вокруг колодцев. Мы следим за технологией выполнения, если она будет нарушена, то мы перенесём оставшиеся работы на следующий год»