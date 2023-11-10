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Рестораторы вывозят мебель и оборудование

«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в Новосибирске

10 ноября 2023, 07:46
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Рестораторы вывозят мебель и оборудование

В Новосибирске «Парк кафе» приготовили к сносу

В споре вокруг законности работы «Парк кафе» в центре города поставлена окончательная точка. Заведение прекратило работу, из здания вывозят оборудование

Длительная тяжба между мэрий Новосибирска и собственниками здания в Первомайском сквере, где работали «Парк кафе» и «Перчини», подошла к логическому финалу. Заведение общепита покидает спорное строение, которое собственник, во исполнение решения муда, пообещал снести за свой счет. В пятницу, 10 ноября, из павильона вывозят кухонное оборудование и мебель.

Иск к собственникам с требованием снести постройку мэрия подала в 2020 году. Муниципалитет настаивал, что здание является самовольной постройкой, поскольку договор аренды земельного участка не предусматривал возведение на нем капитальных объектов. При этом здание буквально в двух шагах от мэрии было построено еще в 2007 году. И право собственности на него было официально зарегистрировано в Росреестре.

В 2022 году было вынесено судебное решение о сносе ресторана, но собственник делать это за свой счет отказался, а в мэрии заявили, что в бюджете на такие цели деньги не предусмотрены. И в Арбитражный суд был направлен новый иск, который содержал требование о передаче постройки на баланс муниципалитета. Но Фемида посчитала, что мэрия не представила достаточных доказательств, чтобы претендовать на недвижимость.

Заведение пользовалось популярностью у новосибирцевЗаведение пользовалось популярностью у новосибирцев
Заведение пользовалось популярностью у новосибирцевЗаведение пользовалось популярностью у новосибирцев
Заведение пользовалось популярностью у новосибирцевЗаведение пользовалось популярностью у новосибирцев
Заведение пользовалось популярностью у новосибирцев
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В итоге в сентябре 2023 года мэр Анатолий Локоть заявил, что в ходе реконструкции Первомайского сквера постройка будет демонтирована, причем за счет владельца. По данным Atas.Info, работы по сносу здания начнутся утром в субботу, 11 ноября.

Владельцем здания, где работало «Парк кафе», является ООО «Антрацит», которое занимается арендой и управлением недвижимостью. По данным системы СПАРК, 2022 года компания закончила с прибылью в размере 3,88 млн рублей. Однако она отнесена к категории предприятий со средним значением индекса бизнес-риска. К негативным факторам относится отсутствие собственного капитала и резкое уменьшение (более чем на 5 млн рублей) стоимости чистых активов в прошлом году.

ООО «Парк кафе» было зарегистрировано в 2013 году, его основателем и единственным владельцем был предприниматель Олег Сапухин. В 2021 году он полностью передал свой бизнес Анатолию Бородулину. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 12,32 млн рублей при общем доходе в 114,7 млн рублей.

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#Новосибирск#Кафе#Снос#Первомайский сквер#Незаконная застройка
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