«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в Новосибирске

В 2022 году было вынесено судебное решение о сносе ресторана, но собственник делать это за свой счет отказался, а в мэрии заявили, что в бюджете на такие цели деньги не предусмотрены. И в Арбитражный суд был направлен новый иск, который содержал требование о передаче постройки на баланс муниципалитета. Но Фемида посчитала, что мэрия не представила достаточных доказательств, чтобы претендовать на недвижимость.