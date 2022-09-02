Мэр Новосибирска Локоть объяснил, почему не сносят «Парк-кафе» в Первомайском сквере

Двухэтажное здание с популярными «Парк кафе» и «Перчини» было построено в 2007 году в самом центре Новосибирска, почти напротив мэрии Новосибирска. 13 лет городские власти не акцентировали внимание на появлении «объекта капитального строительства» в Первомайском сквере. Иск о сносе объекта мэрия подала в суд в 2020 году.