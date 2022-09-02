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Мэр Новосибирска Локоть объяснил, почему не сносят «Парк-кафе» в Первомайском сквере

Сегодня, 12:04
Фото: atas.info
Первомайский сквер расположен напротив мэрии в самом центре Новосибирска. Он любим горожанами
Мэрия Новосибирска отозвала исполнительный лист по сносу «Парк-кафе» в Первомайском сквере. Снос здания, признанного незаконной постройкой, отложили до несостоявшегося МЧМ-2023, а теперь «прорабатывается вариант» перевода его помещений в муниципальную собственность, объяснил мэр Анатолий Локоть.
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Кафе

Двухэтажное здание с популярными «Парк кафе» и «Перчини» было построено в 2007 году в самом центре Новосибирска, почти напротив мэрии Новосибирска. 13 лет городские власти не акцентировали внимание на появлении «объекта капитального строительства» в Первомайском сквере. Иск о сносе объекта мэрия подала в суд в 2020 году. 

Кафе было признано нелегальной постройкой в сквере. Собственник ООО «Антрацит» взял земельный участок в Первомайском сквере в аренду и вопреки законодательству построил там капитальное здание.

В январе 2022 власти Новосибирска дали пояснения, что снос кафе посчитали нецелесообразным до Молодежного чемпионата по хоккею 2023 году. Тогда начальник департамента земельных отношений Георгий Жигульский говорил, что у мэрии нет финансовой возможности снести здание. МЧМ-2023 отменили после начала спецоперации на Украине. Но снос «Парк-кафе» мэрия не активизировала, а наоборот – отозвала исполнительный лист.

«Мы сегодня прорабатываем вариант перевода в муниципальную, общегородскую собственность часть площадей этого кафе», - пояснил причины такого решения мэр Анатолий Локоть на часе прессы 2 сентября 2022.

 

Здание кафе "Сказка" в Первомайском сквере больше нет. Его снесли в 2020 году
Фото: Новосибирские новости

В 2020 году в Первомайском сквере Новосибирска уже сравняли с землей  здание кафе «Сказка» (новосибирцы чаще называли его «Аквариум») по решению суда. Кафе было построено незаконно на арендованной у мэрии земле. Ответчик, ООО «ДРЦ», также незаконно зарегистрировал права собственности в ЕГРН на объект. 

Появление зданий кафе и ресторанов в парках и скверах Новосибирска периодически вызывают публичные скандалы. Однако, когда шум стихает, многим постройкам удается устоять на прежнем месте. Если только не происходит каких-нибудь ЧП, подобных пожару, уничтожевшему двухэтажный ресторан Shalet в Заельцовском парке Новосибирска 8 августа 2022.

Владельцы сгоревшего ресторана Shalet в Новосибирске будут его восстанавливать
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#Город#Дмитрий Тростников#Локоть#Мэр#Новосибирск#Кафе#Парк#Скверы#Суд#Снос
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