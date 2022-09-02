Мэр Новосибирска Локоть объяснил, почему не сносят «Парк-кафе» в Первомайском сквере

Двухэтажное здание с популярными «Парк кафе» и «Перчини» было построено в 2007 году в самом центре Новосибирска, почти напротив мэрии Новосибирска. 13 лет городские власти не акцентировали внимание на появлении «объекта капитального строительства» в Первомайском сквере. Иск о сносе объекта мэрия подала в суд в 2020 году.
Кафе было признано нелегальной постройкой в сквере. Собственник ООО «Антрацит» взял земельный участок в Первомайском сквере в аренду и вопреки законодательству построил там капитальное здание.
В январе 2022 власти Новосибирска дали пояснения, что снос кафе посчитали нецелесообразным до Молодежного чемпионата по хоккею 2023 году. Тогда начальник департамента земельных отношений Георгий Жигульский говорил, что у мэрии нет финансовой возможности снести здание. МЧМ-2023 отменили после начала спецоперации на Украине. Но снос «Парк-кафе» мэрия не активизировала, а наоборот – отозвала исполнительный лист.
«Мы сегодня прорабатываем вариант перевода в муниципальную, общегородскую собственность часть площадей этого кафе», - пояснил причины такого решения мэр Анатолий Локоть на часе прессы 2 сентября 2022.
В 2020 году в Первомайском сквере Новосибирска уже сравняли с землей здание кафе «Сказка» (новосибирцы чаще называли его «Аквариум») по решению суда. Кафе было построено незаконно на арендованной у мэрии земле. Ответчик, ООО «ДРЦ», также незаконно зарегистрировал права собственности в ЕГРН на объект.
Появление зданий кафе и ресторанов в парках и скверах Новосибирска периодически вызывают публичные скандалы. Однако, когда шум стихает, многим постройкам удается устоять на прежнем месте. Если только не происходит каких-нибудь ЧП, подобных пожару, уничтожевшему двухэтажный ресторан Shalet в Заельцовском парке Новосибирска 8 августа 2022.