Двухэтажный ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 22:24. Уточнялось, что горит здание на улице Парковая. По предварительной версии, площадь возгорания – 630 кв. метров.
Изначально там вспыхнула крыша. В помещении были газовые баллоны. Посетителей в заведении не было, а персонал ресторана эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.
Пока пожарные боролись с открытым огнем, там обрушилась кровля. В итоге возгорание удалось ликвидировать. Помогали в этом 52 человека и 17 единиц техники. Проливали конструкции еще полночи.