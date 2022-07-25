atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2022, 04:04

Published 25 июля 2022, 04:04

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Пожар потушили на «Левобережном» мусорном полигоне под Новосибирском

Пожар потушили на «Левобережном» мусорном полигоне под Новосибирском

25 июля 2022, 04:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалисты ликвидировали горение «Левобережной» свалки возле села Прокудское в Новосибирской области. А на Коченёвском мусорном полигоне работы по тушению продолжаются.

«Очаг горения силами МУП «Сах» ликвидировали на свалке под Новосибирском 21 июля. Сейчас там не наблюдается выхода дыма», - заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов на аппаратном заседании в правительстве Новосибирской области 25 июля.

На данный момент, как добавил Архипов, работники компании по вывозу мусора «Водолей» продолжают тушить пожар на Коченевском мусорном полигоне. Осталось ликвидировать около 30%.

«Мешают полной ликвидации остатки, ещё понадобится несколько дней. При этом хочу отметить, что после проведенных работ значительно сократился выход дыма на поверхность», - добавил министр.

Напомним, две крупные свалки в Новосибирской области практически одновременно загорелись ещё в конце позапрошлой недели. Жители окрестностей жаловались на едкий дым и вонь – запахи от тления мусора доходили даже до областного центра.

Материалы по теме
Мусор и проблемы с парковкой: что творится на проспекте Маркса в ходе ремонтаЖители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалкиНезаконная свалка на Малыгина в Новосибирске горит утром 19 июля«Пусть мэр у нас поживет»: новосибирцы задыхаются от горящей свалки на Малыгина
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Мусор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика