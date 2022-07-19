atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2022, 04:35

Published 19 июля 2022, 04:35

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Незаконная свалка на Малыгина в Новосибирске горит утром 19 июля

Незаконная свалка на Малыгина в Новосибирске горит утром 19 июля

19 июля 2022, 04:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во вторник, 19 июля в Новосибирске загорелась мусорная свалка на улице Малыгина. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожарным о возгорании сообщили в семь часов утра. Они выехали в Новосибирский район и выяснили, что на полигоне на открытой территории происходит глубинное тление. Запах гари стоял по всему району.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные, МЧС и представители власти. Стоит вопрос о выделении спецтехники (трактор, бульдозер).

Ранее жители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалки. Мусорный полигон так крупно разгорелся в Коченевском районе Новосибирской области в прошлые выходные, что запах и густой дым добрался до жителей пригорода.

Материалы по теме
Страшный пожар в Новосибирске: горят баракиОгромный мусорный полигон горит под Новосибирском – МЧС нуждается в помощиРебенок голодный: в Новосибирске горе-мать с младенцем на руках просит деньги на пиво
#Происшествия#Новосибирск#Пожар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика