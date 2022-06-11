Страшный пожар в Новосибирске: горят бараки

Пламя бушевало на площади около 800 квадратных метров. Загорелись сараи на улице Тополевой в Октябрьском районе, позже огонь перекинулся на бараки, прокомментировали в пресс-службе МЧС. Данная территория в Новосибирске находится недалеко от ТРЦ "Аура" - одного из крупнейших мест развлечения и шопинга горожан.
Бараки были частично расселены, по предварительной информации жертв и пострадавших нет. Свидетели отмечают, что к месту происшествия стянуто очень много пожарных машин. Это объясняется тем, что появилась информация о находящихся в сараях газовых баллонах.
В пресс-службе также отметили, что сегодня большое количество вызовов, связанных с горением тополиного пуха. Не стоит забывать, что поджигать пух очень опасно и чревато последствиями.