Страшный пожар в Новосибирске: горят бараки

Пламя бушевало на площади около 800 квадратных метров. Загорелись сараи на улице Тополевой в Октябрьском районе, позже огонь перекинулся на бараки, прокомментировали в пресс-службе МЧС. Данная территория в Новосибирске находится недалеко от ТРЦ "Аура" - одного из крупнейших мест развлечения и шопинга горожан.