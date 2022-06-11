atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Страшный пожар в Новосибирске: горят бараки

11 июня 13:30
Фото: Атас.инфо
Клубы дыма заметили новосибирцы вечером 11 июня. В МЧС рассказали, что горят сараи, огонь перекинулся на бараки. Там могли находиться газовые баллоны.

Пламя бушевало на площади около 800 квадратных метров. Загорелись сараи на улице Тополевой в Октябрьском районе, позже огонь перекинулся на бараки, прокомментировали в пресс-службе МЧС. Данная территория в Новосибирске находится недалеко от ТРЦ "Аура" - одного из крупнейших мест развлечения и шопинга горожан.

Бараки были частично расселены, по предварительной информации жертв и пострадавших нет. Свидетели отмечают, что к месту происшествия стянуто очень много пожарных машин. Это объясняется тем, что появилась информация о находящихся в сараях газовых баллонах.

В пресс-службе также отметили, что сегодня большое количество вызовов, связанных с горением тополиного пуха. Не стоит забывать, что поджигать пух очень опасно и чревато последствиями.

Материалы по теме
Тушили 11 часов: склад со льном крупного в стране элеватора сгорел под НовосибирскомMercedes в Новосибирске сгорел на глазах у хозяина
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52