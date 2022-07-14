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Posted 14 июля 2022, 10:34

Published 14 июля 2022, 10:34

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

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Мусор и проблемы с парковкой: что творится на проспекте Маркса в ходе ремонта

14 июля 2022, 10:34
Фото: Артем Шершнев
Реконструкция главной магистрали левобережной части Новосибирска идет полным ходом. Мы отправились оценить, как идут работы, и какие неудобства они доставляют горожанам

Полностью реконструировать дорожную и пешеходную части проспекта Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска обещают в 2022 году городские власти. Работы начались в первых числах июля. Предполагается, что до конца сентября они будут завершены. Реконструкция коснется проспекта на всей протяженности – от площади имени Лыщинского до площади Маркса. Кроме того, обещают отремонтировать выезды на площадь Карла Маркса с улиц Титова и Сибиряков-Гвардейцев.

Фото: Артем Шершнев

Первым делом на главной улице Левобережья обновили асфальт. Автомобилисты довольны, однако из-за работ по замене бордюров мест в парковочных карманах стало меньше. Машины паркуют на правой полосе проезжей части, что в час пик заметно снижает пропускную способность проспекта Маркса.

Фото: Артем Шершнев

Проблемы с парковкой усугубляют и горы старого асфальта, который сняли методом фрезеровки. Асфальтовую крошку свалили в кучи в карманах для парковки машин, еще сильнее уменьшив место для стоянки.

Фото: Артем Шершнев

Часть парковок в ходе реконструкции и вовсе планируется убрать. "Произойдет небольшое сокращение парковочных мест, также нам необходимо их упорядочить, привести в соответствие с нормативами. Сейчас водители часто бросают машины в непредназначенных для этого местах, что мешает пешеходам и другим водителям", - объяснял ранее такое решение мэр Анатолий Локоть.

Фото: Артем Шершнев

Рабочие двигаются со стороны площади Лыщинского в сторону начала проспекта. Здесь уже практически закончен монтаж бордюров, в ближайшее время собираются приступить к восстановлению тротуарного покрытия.

А это будущие велосипедные дорожки. Согласно проекту, их уложат красным асфальтобетоном. Но размещение их на тротуаре выглядит странным. На наш взгляд, при такой планировке, да еще когда пространство для пешеходов и велосипедистов выполнены на одном уровне, конфликты и столкновения неизбежны.

Фото: Артем Шершнев

Реконструкция неизбежно привела к повреждению газона, отделяющего проезжую часть от тротуара. Хочется надеяться, что компания "Дорсиб плюс", которая выиграла тенедер на дорожные работы, учтет это при завершении благоустройства магистрали.

Фото: Артем Шершнев

Стоимость проекта – 260 млн рублей, ремонт идет за счет областных субсидий в рамках муниципальной программы. Дорожники говорят, что основные проблемы им создают рекламные конструкции. В мэрии, в свою очередь, рассказали, что часть из них будет демонтирована и обратно на проспект Маркса уже не вернется.

Фото: Артем Шершнев

Пока рабочие продвинулись до пересечения с улицей Геодезической. Здесь перекладывают тротуарную плитку. Далее в сторону площади Маркса пешеходная зона еще пребывает в первозданном состоянии.

Фото: Артем Шершнев

За несколько сотен метров до площади Маркса обнаруживаем, что новое асфальтовое покрытие на дороге продолжается только по четной стороне улицы. На противоположной стороне, при движении в сторону площади Маркса, старый асфальт уже сняли, а новый пока не положили. Подрядчик обещает, что полностью проезжая часть будет готова к концу августа.

Фото: Артем Шершнев

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