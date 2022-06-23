Осенью 2022 года отремонтируют трассу Томск – Новосибирск – ремонт оценили в 319 млн

Кроме того, подрядчик проведёт фрезерование старого покрытия, уложит выравнивающий слой и асфальтобетон. В завершении ремонта нужно будет укрепить обочины, поставить новые барьеры ограждения, дорожные знаки и нанести разметку на дорогу.