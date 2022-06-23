atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июня 2022, 03:50

Published 23 июня 2022, 03:50

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Осенью 2022 года отремонтируют трассу Томск – Новосибирск – ремонт оценили в 319 млн

Осенью 2022 года отремонтируют трассу Томск – Новосибирск – ремонт оценили в 319 млн

23 июня 2022, 03:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) объявило конкурс на ремонт трассы Томск – Колывань – Новосибирск. Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок.

Из документации следует, что подрядчик должен восстановить 7,7 км дороги. На ремонт выделили 319 млн рублей. Победитель конкурса выполнит подготовительные работы, обустройство участка, установит ограничивающие знаки.

Кроме того, подрядчик проведёт фрезерование старого покрытия, уложит выравнивающий слой и асфальтобетон. В завершении ремонта нужно будет укрепить обочины, поставить новые барьеры ограждения, дорожные знаки и нанести разметку на дорогу.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июля 2022 года. Дата завершения ремонта – 1 ноября 2022 года.

Материалы по теме
В Новосибирске заключили контракт на 2,2 млрд рублей на ремонт Октябрьского мостаПодрядчику объявлено предостережение за ремонт Ватутина в НовосибирскеВ Новосибирске трамвайные маршруты №11 и 14 закроют из-за ремонта
#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика