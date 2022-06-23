Осенью 2022 года отремонтируют трассу Томск – Новосибирск – ремонт оценили в 319 млн

Posted 23 июня 2022, 03:50
Published 23 июня 2022, 03:50
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Из документации следует, что подрядчик должен восстановить 7,7 км дороги. На ремонт выделили 319 млн рублей. Победитель конкурса выполнит подготовительные работы, обустройство участка, установит ограничивающие знаки.
Кроме того, подрядчик проведёт фрезерование старого покрытия, уложит выравнивающий слой и асфальтобетон. В завершении ремонта нужно будет укрепить обочины, поставить новые барьеры ограждения, дорожные знаки и нанести разметку на дорогу.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июля 2022 года. Дата завершения ремонта – 1 ноября 2022 года.