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Снос

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Ноябрь
В новосибирском Академгородке начали сносить здание физматшколы
3 ноября, 05:58
Октябрь
Бизнесмен из Новосибирска пойдет под суд за отказ снести нелегальную постройку
Житель Новосибирска отказывается сносить самовольную постройку, передает прокуратура.
28 октября, 05:02
Сохранить здание физматшколы НГУ потребовали на акции протеста в Новосибирске
27 октября, 13:10
Мозаичную остановку на новосибирской Расточке сохранят и реставрируют
26 октября, 07:31
Суд решит судьбу «шарика» у театра «Глобус» в Новосибирске
Здание в виде шара хотят снести в Новосибирске, об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.
26 октября, 03:55
Ради типового павильона власти согласились уничтожить мозаику времен СССР
23 октября, 05:10
Нелегальную шашлычную у ЦУМа снесли в Новосибирске
В Новосибирске избавились от нелегальной точки общепита, сообщают в ГУ ФССП.
23 октября, 04:51
Общественники просят продлить мораторий на демонтаж киосков в Новосибирске
В Новосибирске снимут мораторий на демонтаж киосков в городе, о чем сообщали в правительстве региона, но общественники просят эту меру продлить.
18 октября, 02:06
ФМШ в Академгородке все-таки снесут: мэрия выдала разрешение на строительство
3 октября, 05:07
Новосибирцы требуют отказаться от планов сноса здания физматшколы
1 октября, 10:56
Нелегальные кафе снесли на Хилокской в Новосибирске
На левом берегу Новосибирска продолжается борьба с нелегальными точками общепита, сообщили в мэрии.
1 октября, 05:52
Сентябрь
Здание СУНЦ НГУ в Академгородке могут признать объектом культурного наследия
26 сентября, 10:10
В Академгородке снесут здание СУНЦ НГУ — его стены помнят академика Лаврентьева
24 сентября, 05:09
Август
В Новосибирске хотят снести здание салона красоты на Вокзальной магистрали
15 августа, 09:31
Снести кафе в форме шара у «Глобуса» намерена мэрия в Новосибирске
В Новосибирске могут снести кафе интересной формы: сейчас администрация судится с владельцем здания, соответствующее дело рассматривает Арбитражный суд.
13 августа, 08:28
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
8 августа, 04:13
20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен
Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы застройщика, который пытался оспорить решение о сносе.
7 августа, 12:53
1,6 млн рублей готовы заплатить за снос двух аварийных домов в Новосибирске
Речь идет о двухэтажных бараках в Ленинском и Первомайском районах города, следует из информации сайта госзакупок.
1 августа, 03:55
Июль
Целый квартал снесут на Расточке в Новосибирске ради строительства высоток
9 июля, 03:43
Кафе и торговые палатки снесут на улице Хилокская в Новосибирске
Мэрия приняла решение о демонтаже незаконно установленных торговых объектов около скандально известного Хилокского рынка.
7 июля, 02:56

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